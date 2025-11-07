2025-11-07 11:25:21
Φωτογραφία για Πρόβατα με πάνες εντοπίστηκαν σε τρένο υψηλής ταχύτητας στην Πολωνία!
Οι επιβάτες ενός τρένου υψηλής ταχύτητας στην Πολωνία αιφνιδιάστηκαν όταν ένα πρόβατο που φορούσε πάνα άρχισε να περιφέρεται μέσα στα βαγόνια.notesfrompoland.comΤο περιστατικό συνέβη σε ένα τρένο υψηλής ποιότητας Pendolino που εκτελούσε δρομολόγιο μεταξύ Κρακοβίας και Βαρσοβίας, των δύο μεγαλύτερων πόλεων της χώρας. Μεταξύ των επιβαινόντων ήταν και ένα μέλος του κοινοβουλίου, ο Mariusz Krystian, sidirodromikanea
