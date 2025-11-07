2025-11-07 12:18:11
Σε ένα νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης Η Σμαρούλα διαβάζει ένα γράμμα της Αλίκης και δίπλα της βρίσκεται ο Πέτρος. Όλοι τον έχουν για νεκρό, αλλά εκείνος ζει και ανοίγει για πρώτη φορά τα μάτια του…
Ποιοι γνώριζαν την αλήθεια και το κράτησαν επτασφράγιστο μυστικό;
Αυτή την Κυριακή 9 Νοεμβρίου ο Πέτρος, τον οποίο υποδύεται ο Γιάννης Κουκουράκης, επιστρέφει στο «Grand Hotel» για να πάρει πίσω όσα του στέρησαν.
«GRAND HOTEL». ΚΥΡΙΑΚΗ, ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ & ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΙΣ 21:00
Πηγή: tvnea.com
