2025-11-07 12:18:11
Φωτογραφία για Δείτε backstage φωτογραφίες απ' το πρώτο γύρισμα του Γιάννη Κουκουράκη στο «GRAND HOTEL»
Σε ένα νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης Η Σμαρούλα διαβάζει ένα γράμμα της Αλίκης και δίπλα της βρίσκεται ο Πέτρος. Όλοι τον έχουν για νεκρό, αλλά εκείνος ζει και ανοίγει για πρώτη φορά τα μάτια του…

Ποιοι γνώριζαν την αλήθεια και το κράτησαν επτασφράγιστο μυστικό;

Αυτή την Κυριακή 9 Νοεμβρίου ο Πέτρος, τον οποίο υποδύεται ο Γιάννης Κουκουράκης, επιστρέφει στο «Grand Hotel» για να πάρει πίσω όσα του στέρησαν.

«GRAND HOTEL». ΚΥΡΙΑΚΗ, ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ & ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΙΣ 21:00

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πρόβατα με πάνες εντοπίστηκαν σε τρένο υψηλής ταχύτητας στην Πολωνία!
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρόβατα με πάνες εντοπίστηκαν σε τρένο υψηλής ταχύτητας στην Πολωνία!
Αυτοι θα ειναι οι πρώτοι CELEBRITY στο ανανεωμένο «5X5»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αυτοι θα ειναι οι πρώτοι CELEBRITY στο ανανεωμένο «5X5»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
O Πέτρος επιστρέφει στο «Grand Hotel» για να πάρει πίσω όσα του στέρησαν...
O Πέτρος επιστρέφει στο «Grand Hotel» για να πάρει πίσω όσα του στέρησαν...
Η Τουρκία στοχεύει να λανσάρει το πρώτο εγχώριο τρένο υψηλής ταχύτητας το 2026
Η Τουρκία στοχεύει να λανσάρει το πρώτο εγχώριο τρένο υψηλής ταχύτητας το 2026
Έτσι θα εμφανιστεί ο Πέτρος στο «GRAND HOTEL» - Πως θα κυλίσει η ιστορία;
Έτσι θα εμφανιστεί ο Πέτρος στο «GRAND HOTEL» - Πως θα κυλίσει η ιστορία;
11 δισεκατομμύρια δολάρια δαπανήθηκαν για το πρώτο εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο που συνδέει τα επτά Αραβικά Εμιράτα
11 δισεκατομμύρια δολάρια δαπανήθηκαν για το πρώτο εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο που συνδέει τα επτά Αραβικά Εμιράτα
Grand Hotel: Η μεγάλη επιστροφή του Γιάννη Κουκουράκη στα γυρίσματα - Πως τον υποδέχτηκαν;
Grand Hotel: Η μεγάλη επιστροφή του Γιάννη Κουκουράκη στα γυρίσματα - Πως τον υποδέχτηκαν;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αυτά τα δυο project στο τραπέζι των αποφάσεων του ΣΚΑΪ
Αυτά τα δυο project στο τραπέζι των αποφάσεων του ΣΚΑΪ
Πρωτιά για το Happy Day στα πρωινά ενημερωτικά – Πώς κινήθηκαν οι ανταγωνιστές
Πρωτιά για το Happy Day στα πρωινά ενημερωτικά – Πώς κινήθηκαν οι ανταγωνιστές
Στην τελευταία θέση οι Real View στο OPEN... - Πρώτος ο αγώνας στον ΑΝΤ1
Στην τελευταία θέση οι Real View στο OPEN... - Πρώτος ο αγώνας στον ΑΝΤ1
Στην κορυφή της πρωινής ζώνης η Super Κατερίνα
Στην κορυφή της πρωινής ζώνης η Super Κατερίνα
NVIDIA–Nokia: ΕΠΕΝΔΥΟΥΝ ΣΕ ΣΟΥΠΕΡ ΤΕΝΗΤΗ ΝΗΟΣΜΟΣΥΝΗ ΣΤΑ ΝΕΑ ΔΙΚΤΥΑ 6G
NVIDIA–Nokia: ΕΠΕΝΔΥΟΥΝ ΣΕ ΣΟΥΠΕΡ ΤΕΝΗΤΗ ΝΗΟΣΜΟΣΥΝΗ ΣΤΑ ΝΕΑ ΔΙΚΤΥΑ 6G