2025-11-07 12:18:11

Σε ένα νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης Η Σμαρούλα διαβάζει ένα γράμμα της Αλίκης και δίπλα της βρίσκεται ο Πέτρος. Όλοι τον έχουν για νεκρό, αλλά εκείνος ζει και ανοίγει για πρώτη φορά τα μάτια του…



Ποιοι γνώριζαν την αλήθεια και το κράτησαν επτασφράγιστο μυστικό;



Αυτή την Κυριακή 9 Νοεμβρίου ο Πέτρος, τον οποίο υποδύεται ο Γιάννης Κουκουράκης, επιστρέφει στο «Grand Hotel» για να πάρει πίσω όσα του στέρησαν.



«GRAND HOTEL». ΚΥΡΙΑΚΗ, ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ & ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΙΣ 21:00



Πηγή: tvnea.com



