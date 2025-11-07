





Αλλαγές, αποχωρήσεις, μετακινήσεις στην αίθουσα σύνταξης. Το κλίμα γύρω από την εκπομπή « Το 'χουμε» του ΣΚΑΪ δείχνει αναβρασμό και, όπως όλα μαρτυρούν, κάποιοι θα κληθούν να «χρεωθούν» την αποτυχία ενός concept που όμως δεν ήταν ποτέ πραγματικά δικό τους βάρος.

Για να μην κοροϊδευόμαστε: η εκπομπή, από την πρώτη κιόλας στιγμή, έδειξε ότι δεν διέθετε τη δυναμική που απαιτείται για να σταθεί... Κι όμως, αυτό δεν οφείλεται ούτε στον παρουσιαστή ούτε στο πάνελ. Αντιθέτως, η ομάδα μπροστά και πίσω από τις κάμερες είχε τις δυνατότητες και το υλικό για να παρουσιάσει κάτι αξιοπρεπές — και σε μεγάλο βαθμό το έκανε.

Το πραγματικό πρόβλημα βρίσκεται αλλού. Στη σημερινή τηλεοπτική συγκυρία, από νωρίς το πρωί μέχρι νωρίς το μεσημέρι, όλες σχεδόν οι infotainment εκπομπές παίζουν τα ίδια θέματα, στην ίδια περίπου λογική, χωρίς διαφοροποίηση. Το αποτέλεσμα; Η κόπωση του κοινού και η αδυναμία οποιασδήποτε εκπομπής που μεταδίδεται μετά τις 15:00 να σημειώσει αξιόλογη τηλεθέαση. Τα δεδομένα το αποδεικνύουν: οι infotainment ζώνες μετά το μεσημέρι παραδοσιακά δεν αποδίδουν.

Καλώς ή κακώς, κάποιος στον ΣΚΑΪ πρέπει πλέον να δει το προφανές. Το πρόβλημα δεν είναι τα πρόσωπα. Είναι το ίδιο το concept — ένας τηλεοπτικός κύκλος που έχει κορεστεί, μια στιβαρή προσπάθεια που θυσιάστηκε σε μια κουρασμένη συνταγή.

Αν ο σταθμός θέλει να αλλάξει την πορεία του συγκεκριμένου slot, η λύση δεν είναι οι αλλαγές στα πρόσωπα, αλλά η γενναία αναθεώρηση του περιεχομένου. Γιατί, καμιά φορά, όταν μια εκπομπή δεν «τραβάει», δεν φταίνε εκείνοι που τη σηκώνουν· φταίει το φορτίο που τους έβαλαν να σηκώσουν.

Εδώ θα είμαστε...

Πασχαλίδης Γιώργος

Πηγή: tvnea.com