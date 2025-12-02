Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.

Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.ΠΗΓΗ: The Nielsen CompanyΠρωινή Ενημερωτική ΖώνηΕκπομπήΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Κοινωνία Ώρα MegaMega24,1% Happy DayAlpha18,5% ΣήμεραΣΚΑΪ9,6% Καλημέρα ΕλλάδαANT16,9% Ώρα ΕλλάδοςOpen5,9% Νωρίς ΝωρίςΕρτ12,9%Πρωινή Ψυχαγωγική ΖώνηΕκπομπήΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 BuongiornoMega18,1% Super ΚατερίναAlpha16,9% Το ΠρωινόANT112,2% ΑταίριαστοιΣΚΑΪ8,4% Breakfast @ StarStar7,5% Πρωίαν σε ΕιδονΕΡΤ14,6% 10 ΠαντούOpen2,6%Μεσημεριανή ΖώνηΕκπομπήΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 ΑποκαλύψειςANT116,7% Αλήθειες με τη ΖήναStar8,4% Live YouΣΚΑΪ6,8% Όπου Υπάρχει η ΕλλάδαΣΚΑΪ3,6% POP ΜαγειρικήΕΡΤ13% Ώρα για ΨυχαγωγίαOpen2,3%Απογευματινή ΖώνηΕκπομπήΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 DealAlpha19,3% The ChaseMega16% Live NewsMega15,9% Οικογενειακές ΙστορίεςAlpha15,1% Τροχός της ΤύχηςStar14,2% Cash or TrashStar8,3% Ρουκ ΖουκANT17,7% Στούντιο 4ΕΡΤ17,6% Διαχωρίζω τη Θέση μουΣΚΑΪ7,1% Ελληνική ΤαινίαΣΚΑΪ7% 5x5 CelebrityANT16,8% ΚουβέντεςOpen3,4% Το ’ΧουμεΣΚΑΪ1,4%Prime TimeΕκπομπήΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Μία Νύχτα ΜόνοMega18,5% Ράδιο ΑρβύλαANT118,3% Άγιος ΈρωταςAlpha15,5% Porto LeoneAlpha14,3% Η Γη της ΕλιάςMega14% Να μ’ ΑγαπάςAlpha12,8% Να μ’ Αγαπάς (E)Alpha10,4% ΦάρμαStar9,4% The WallΣΚΑΪ7,2% Ελληνική ΤαινίαΕΡΤ13,4% Real ViewOpen2,5% Το ΠαιδίΕΡΤ12,8% Καλά Θα Πάει Κι ΑυτόΕΡΤ11,7% Αν Υπήρχε Θα Σε Χώριζα (Ε)Οpen1%Late NightΕκπομπήΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 ΤαινίαStar13,4% The 2Night ShowANT18,6% Money DropAlpha8,3% 11 Αυτοί, 11 ΕμείςOpen3,5%Πηγή: tvnea.com