Η χθεσινή prime time ζώνη διαμόρφωσε ξεκάθαρη εικόνα, με τις εκπομπές να κατατάσσονται αριθμητικά ανάλογα με τις επιδόσεις τους.

Στην πρώτη θέση βρέθηκε με διαφορά το «Σόι Σου» του Alpha, το οποίο εκτοξεύτηκε στο 30,4%, παρά την πτώση περίπου 10% σε σχέση με την πρεμιέρα του. Η σειρά ωστόσο έφτασε μέχρι 35,4% ενώ το χαμηλότερο 15' ήταν το 27,8%

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε ο «Γιατρός», επίσης στον Alpha, σημειώνοντας 14,6%, ποσοστό που επιβεβαιώνει τη σταθερή του δυναμική.

Η τρίτη θέση ανήκει στο GNTM του Star με 11,7%, ενώ στην τέταρτη βρέθηκε ο «Εκατομμυριούχος» του ΑΝΤ1, ο οποίος κατέγραψε 11,2%.

Πέμπτη κατατάσσεται η ξένη ταινία του Alpha, η οποία κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα για το είδος της και έφτασε το 11,8%, ενώ έκτη ακολουθεί η ελληνική ταινία του ΑΝΤ1 με 10,2%.

Στην έβδομη θέση βρίσκεται η επανάληψη της σειράς «Ο Δικαστής» από τον ΑΝΤ1 με 7,4%, ενώ στην όγδοη καταγράφεται η ξένη ταινία του ΣΚΑΪ με 6,4%.

Πιο χαμηλά, στην ένατη θέση συναντάμε το Hotel Elvira του Mega, το οποίο υποχώρησε στα μονοψήφια με 5,4%, ενώ δέκατη κατατάσσεται η ξένη ταινία του Open, που περιορίστηκε στο 4,6%.

