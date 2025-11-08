Παρά την έντονη ανταγωνιστικότητα στην πρωινή ενημερωτική ζώνη, η «Κοινωνία Ώρα MEGA» κατέκτησε για ακόμη μία φορά την κορυφή του πίνακα τηλεθέασης, σημειώνοντας 19,2% και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στο ξεκίνημα της ημέρας.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Happy Day» του Alpha με 15,9%, συνεχίζοντας την ισχυρή παρουσία του στο κοινό που προτιμά πιο ψυχαγωγική πρωινή προσέγγιση. Ακολούθησε το «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1, το οποίο κατέγραψε 8,3%.

Λίγο πιο κάτω κινήθηκε η εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ με 8%, ενώ η «Ώρα Ελλάδος» στο Open σημείωσε 4,6%, διατηρώντας ένα σταθερό κοινό παρά τις ανακατατάξεις της ζώνης. Τέλος, η εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» στην ΕΡΤ1 συγκέντρωσε 1,1%, καταγράφοντας χαμηλότερες επιδόσεις στην πρωινή ενημερωτική μάχη.

Η εικόνα της τηλεθέασης δείχνει ότι το κοινό εξακολουθεί να επιβραβεύει τις δυναμικές ομάδες, το ρεπορτάζ και την αμεσότητα, με ξεκάθαρη πρωτιά για το MEGA και σημαντικές διακυμάνσεις στις υπόλοιπες θέσεις της πρωινής ενημερωτικής ζώνης.

