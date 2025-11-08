2025-11-08 09:52:35
Φωτογραφία για Πρωινή Μάχη Τηλεθέασης: Στην Κορυφή η «Κοινωνία Ώρα MEGA»



 Παρά την έντονη ανταγωνιστικότητα στην πρωινή ενημερωτική ζώνη, η «Κοινωνία Ώρα MEGA» κατέκτησε για ακόμη μία φορά την κορυφή του πίνακα τηλεθέασης, σημειώνοντας 19,2% και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στο ξεκίνημα της ημέρας.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Happy Day» του Alpha με 15,9%, συνεχίζοντας την ισχυρή παρουσία του στο κοινό που προτιμά πιο ψυχαγωγική πρωινή προσέγγιση. Ακολούθησε το «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1, το οποίο κατέγραψε 8,3%.

Λίγο πιο κάτω κινήθηκε η εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ με 8%, ενώ η «Ώρα Ελλάδος» στο Open σημείωσε 4,6%, διατηρώντας ένα σταθερό κοινό παρά τις ανακατατάξεις της ζώνης. Τέλος, η εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» στην ΕΡΤ1 συγκέντρωσε 1,1%, καταγράφοντας χαμηλότερες επιδόσεις στην πρωινή ενημερωτική μάχη.

Η εικόνα της τηλεθέασης δείχνει ότι το κοινό εξακολουθεί να επιβραβεύει τις δυναμικές ομάδες, το ρεπορτάζ και την αμεσότητα, με ξεκάθαρη πρωτιά για το MEGA και σημαντικές διακυμάνσεις στις υπόλοιπες θέσεις της πρωινής ενημερωτικής ζώνης.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Σαρωτική πρωτιά για τη «Super Κατερίνα» στην πρωινή ζώνη - Χαμηλά μονοψήφια για το Breakfast@Star
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σαρωτική πρωτιά για τη «Super Κατερίνα» στην πρωινή ζώνη - Χαμηλά μονοψήφια για το Breakfast@Star
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (7/11/2025)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (7/11/2025)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Τηλεθέαση απογευματινών εκπομπών: Το «Deal» στην κορυφή
Τηλεθέαση απογευματινών εκπομπών: Το «Deal» στην κορυφή
Σαρωτική πρωτιά για τη «Super Κατερίνα» στην πρωινή ζώνη - Χαμηλά μονοψήφια για το Breakfast@Star
Σαρωτική πρωτιά για τη «Super Κατερίνα» στην πρωινή ζώνη - Χαμηλά μονοψήφια για το Breakfast@Star
Απογευματινή τηλεθέαση: «Ο Τροχός της Τύχης» και «Οικογενειακές Ιστορίες» στην κορυφή
Απογευματινή τηλεθέαση: «Ο Τροχός της Τύχης» και «Οικογενειακές Ιστορίες» στην κορυφή
Στην κορυφή της πρωινής ζώνης η Super Κατερίνα
Στην κορυφή της πρωινής ζώνης η Super Κατερίνα
Στην κορυφή της απογευματινής ζώνης το Live News – Πώς διαμορφώθηκε ο πίνακας τηλεθέασης
Στην κορυφή της απογευματινής ζώνης το Live News – Πώς διαμορφώθηκε ο πίνακας τηλεθέασης
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Συλλυπητήριο Μήνυμα
Συλλυπητήριο Μήνυμα
Σήμερα Σάββατο αγώνας Κυπέλλου Ηρακλής Αστακού-Α. Ε. Αγ.Δημητριου
Σήμερα Σάββατο αγώνας Κυπέλλου Ηρακλής Αστακού-Α. Ε. Αγ.Δημητριου
"Στράτα τη στράτα" από τη χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών Αττικής
«ΕΙΚΟΝΕΣ»: To ταξίδι στη Νορβηγία συνεχίζεται
«ΕΙΚΟΝΕΣ»: To ταξίδι στη Νορβηγία συνεχίζεται
Ο ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΠΟΥ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΟΜΗΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Ο ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΠΟΥ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΟΜΗΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ