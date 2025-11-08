Με εντυπωσιακή διαφορά από τον ανταγωνισμό βρέθηκε στην κορυφή της πρωινής ζώνης η εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha, καταγράφοντας ποσοστό τηλεθέασης 18,6% και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στο τηλεοπτικό κοινό.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Πρωινό» του ANT1 με 11%, ενώ οι «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ σημείωσαν 9,8%, οριακά μπροστά από το «Buongiorno» στο Mega που συγκέντρωσε 9,6%.

Στο αντίποδα, ιδιαίτερα χαμηλά κινήθηκαν οι υπόλοιπες εκπομπές της ζώνης. Το Breakfast@Star περιορίστηκε στο 4,9%, η εκπομπή «10 Παντού» στο Open έφτασε μόλις το 3,4%, ενώ η «Πρωί Αν Σε Είδον» στην ΕΡΤ1 κατέγραψε 3%, επιδόσεις που δείχνουν δυσκολία στο να προσελκύσουν το ευρύ κοινό.

Η «Super Κατερίνα», με την καθαρή επικράτησή της, φαίνεται να εδραιώνει την κυριαρχία της στην πρωινή ψυχαγωγία, αφήνοντας σημαντική απόσταση από τις άλλες εκπομπές της ζώνης.

Πηγή: tvnea.com