Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.

Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.ΠΗΓΗ: The Nielsen Companytable.tv-table { width: 80%; margin: 25px auto; border-collapse: collapse; font-size: 18px; text-align: center; table-layout: fixed; } table.tv-table th, table.tv-table td { border: 1px solid #444; padding: 12px; } table.tv-table th { background-color: #f2f2f2; font-weight: 700; } h2.tv-zone { text-align: center; font-size: 24px; margin-top: 40px; margin-bottom: 10px; color: #222; } ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΕκπομπήΚανάλιΤηλεθέαση ΚαλημέραΣΚΑΪ14,5% Τώρα ΜαζίOpen9,3% Mega ΣαββατοκύριακοMEGA7,1% ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ ΕκπομπήΚανάλιΤηλεθέαση Σαββατοκύριακο με τον ΜάνεσηAlpha18,5% Χαμογέλα και Πάλι!MEGA10,1% Οι ΔεκατιανοίΣΚΑΪ8,3% Πρωινό ΣαββατοκύριακοΑΝΤ16,5% Μαραθώνιος της ΑθήναςΕΡΤ15,9% Ραντεβού το ΣΚOpen5% ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ & ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ Εκπομπή / ΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση Ο Τροχός της ΤύχηςStar13,4% Καλύτερα Δεν ΓίνεταιAlpha11,7% Kitchen LabAlpha10,9% Ελληνική ΤαινίαStar10,3% Ελληνική ΤαινίαMEGA10,2% Εξελίξεις ΤώραMEGA9,6% Special EditionΑΝΤ19,3% Ελληνική Ταινία ΑΝΤ19,3% ΕικόνεςOpen6% Happy TravellerΣΚΑΪ5% Weekend LiveΣΚΑΪ3,4% Ό,τι ΑξίζειΕΡΤ13,1% Ελληνική ΤαινίαOpen3% Σεφ στην Κουζίνα ΣαςOpen2,2% Generation ΣΚΕΡΤ11,7% PRIME TIME ΖΩΝΗ Εκπομπή / ΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση The Voice of GreeceΣΚΑΪ16,4% Τα ΦαντάσματαStar16% Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος;ΑΝΤ113% IQ 160Star11,2% Μία Νύχτα ΜόνοMEGA11,1% Ξένη ΤαινίαAlpha9,2% Η Γη της ΕλιάςMEGA8,7% Ο ΔικαστήςΑΝΤ17,4% Grand HotelΑΝΤ17,2% Τρομεροί ΙονίςAlpha6,9% Αθλητικό ΠρόγραμμαΑΝΤ16,3% Superball LiveMEGA4% Grande LeagueOpen2,1% Αθλητική ΚυριακήΕΡΤ11,2%Πηγή: tvnea.com