2025-11-10 09:51:06
Στην κορυφή της μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης βρέθηκε χθες ο «Τροχός της Τύχης», ο οποίος κατέγραψε 13,4%, κρατώντας σταθερά τα ηνία στο δυναμικό κοινό.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε η εκπομπή του Alpha «Καλύτερα Δεν Γίνεται» με 11,7%, ενώ το «Kitchen Lab» του ίδιου σταθμού σημείωσε πολύ καλές επιδόσεις αγγίζοντας το 10,9%.

Στις ελληνικές ταινίες, το Star κινήθηκε υψηλότερα με 10,3%, ενώ το Mega σημείωσε 10,2% στο συγκεκριμένο slot. Στο 9,6% βρέθηκε η ενημερωτική εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του Mega.

Ισοπαλία είχαμε στο 9,3%, όπου συναντάμε τόσο την ελληνική ταινία του ANT1 όσο και το Special Edition με τον Αντώνη Σαμαρά στον ίδιο σταθμό.

Η εκπομπή «Εικόνες» του Open κατέγραψε 6%, ενώ το «Happy Traveller» στον ΣΚΑΪ σημείωσε 5%.

Πιο χαμηλά κινήθηκαν: το «WeekendLive» του ΣΚΑΪ με 3,4%, η εκπομπή «Ό,τι Αξίζει» με 3,1%, και η ελληνική ταινία του Open με 3%. Ακολούθησαν η μαγειρική εκπομπή «Σεφ στην Κουζίνα Σας» του Open με 2,2% και το «Generation SK» της ΕΡΤ1 με 1,7%.



Πηγή: tvnea.com
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (9/11/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (9/11/2025)
Δυνατή πρωτιά για το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» - Πώς κινήθηκαν οι άλλες εκπομπές;
Δυνατή πρωτιά για το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» - Πώς κινήθηκαν οι άλλες εκπομπές;
