Ισχυρή παρουσία κατέγραψαν οι πρωινές ενημερωτικές εκπομπές της Κυριακής, με το «Καλημέρα» του ΣΚΑΪ να κατακτά την πρώτη θέση στον πίνακα τηλεθέασης. Η εκπομπή σημείωσε ποσοστό 14,5%, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δυναμική της

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η εκπομπή «Τώρα Μαζί» του OPEN, συγκεντρώνοντας 9,3%.

Το «Mega Σαββατοκύριακο» ακολούθησε με ποσοστό 7,1%.

Τα συνολικά αποτελέσματα καταδεικνύουν το έντονο ενδιαφέρον των τηλεθεατών για την ενημέρωση τις πρωινές ώρες της Κυριακής, με τις εκπομπές να δίνουν «μάχη» για την κορυφή κάθε εβδομάδα.

Πηγή: tvnea.com