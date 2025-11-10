2025-11-10 09:51:06
Φωτογραφία για Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Στην κορυφή το «Καλημέρα» του ΣΚΑΪ



Ισχυρή παρουσία κατέγραψαν οι πρωινές ενημερωτικές εκπομπές της Κυριακής, με το «Καλημέρα» του ΣΚΑΪ να κατακτά την πρώτη θέση στον πίνακα τηλεθέασης. Η εκπομπή σημείωσε ποσοστό 14,5%, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δυναμική της

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η εκπομπή «Τώρα Μαζί» του OPEN, συγκεντρώνοντας 9,3%. 

Το «Mega Σαββατοκύριακο» ακολούθησε με ποσοστό 7,1%.

Τα συνολικά αποτελέσματα καταδεικνύουν το έντονο ενδιαφέρον των τηλεθεατών για την ενημέρωση τις πρωινές ώρες της Κυριακής, με τις εκπομπές να δίνουν «μάχη» για την κορυφή κάθε εβδομάδα.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Δυνατή πρωτιά για το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» - Πώς κινήθηκαν οι άλλες εκπομπές;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Δυνατή πρωτιά για το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» - Πώς κινήθηκαν οι άλλες εκπομπές;
Πρώτα Τα Φαντάσματα στην ζώνη του - Πήρε την prime time το The Voice
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρώτα Τα Φαντάσματα στην ζώνη του - Πήρε την prime time το The Voice
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρώτα Τα Φαντάσματα στην ζώνη του - Πήρε την prime time το The Voice
Πρώτα Τα Φαντάσματα στην ζώνη του - Πήρε την prime time το The Voice
Στην κορυφή η Γερμανού και ο Τροχός της Τύχης
Στην κορυφή η Γερμανού και ο Τροχός της Τύχης
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (9/11/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (9/11/2025)
Το Celebrity «5X5» κάνει σήμερα πρεμιέρα στην απογευματινή ζώνη του ΑΝΤ1
Το Celebrity «5X5» κάνει σήμερα πρεμιέρα στην απογευματινή ζώνη του ΑΝΤ1
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (8/11/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (8/11/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Στην κορυφή η Γερμανού και ο Τροχός της Τύχης
Στην κορυφή η Γερμανού και ο Τροχός της Τύχης
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (9/11/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (9/11/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (9/11/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (9/11/2025)
Το Celebrity «5X5» κάνει σήμερα πρεμιέρα στην απογευματινή ζώνη του ΑΝΤ1
Το Celebrity «5X5» κάνει σήμερα πρεμιέρα στην απογευματινή ζώνη του ΑΝΤ1
«Survivor 2026: Η εξάντληση του παιχνιδιού – Αθήνα vs Επαρχία χωρίς μαγεία»
«Survivor 2026: Η εξάντληση του παιχνιδιού – Αθήνα vs Επαρχία χωρίς μαγεία»