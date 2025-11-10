Σαφές προβάδισμα στη ζώνη της prime time κατέγραψε το «The Voice» στον ΣΚΑΪ, το οποίο αναδείχθηκε πρώτο στο συνολικό πίνακα τηλεθέασης με 16,4%, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά τη δυναμική του στο κοινό.

Λίγο χαμηλότερα αλλά με σημαντική επίδοση ακολούθησε η σειρά του STAR «Τα Φαντάσματα», η οποία σημείωσε 16%. Παρότι δεν ανέβηκε στην κορυφή της ημέρας, κατέκτησε την πρώτη θέση στη δική της ζώνη προβολής, δείχνοντας ότι έχει ήδη δημιουργήσει σταθερή βάση τηλεθεατών.

Στην τρίτη θέση των επιδόσεων της βραδιάς βρέθηκε το τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1 «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος», που κατέγραψε 13%. Στο Star, η σειρά «IQ 160» σημείωσε 11,2%, ενώ στο MEGA η δραματική σειρά «Μία Νύχτα Μόνο» κινήθηκε κοντά, με 11,1%.

Κάτω από το 10% κινήθηκαν οι υπόλοιπες επιλογές της prime time: η ξένη ταινία του Alpha έφτασε στο 9,2%, ενώ η επιτυχημένη σειρά του MEGA «Η Γη της Ελιάς» περιορίστηκε στο 8,7%. Στον ΑΝΤ1, η σειρά «Ο Δικαστής» κατέγραψε 7,4%, και μία ώρα νωρίτερα το «Grand Hotel» κινήθηκε στο 7,2%.

Πιο χαμηλές πτήσεις σημείωσαν οι «Τρομεροί Ιονίς» στον Alpha με 6,9%, καθώς και το πρόγραμμα του ΑΝΤ1 που ακολούθησε, με 6,3%. Η αθλητική εκπομπή Superball Live στο MEGA περιορίστηκε στο 4%, ενώ η Grande League στο Open έφτασε μόλις στο 2,1%. Στην ουρά της κατάταξης, η Αθλητική Κυριακή της ΕΡΤ1 συγκέντρωσε 1,2%.







Η βραδιά χαρακτηρίστηκε από έντονο ανταγωνισμό, με τον ΣΚΑΪ να καταγράφει διπλή παρουσία στην κορυφή και την υπόλοιπη ζώνη να κινείται σε πιο συγκρατημένα επίπεδα, ανάλογα με το είδος και τη δυναμική των προγραμμάτων.

Πηγή: tvnea.com