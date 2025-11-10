2025-11-10 14:47:52
Ένα τηλεοπτικό σποτ του ΣΚΑΪ για το Survivor προκάλεσε κύμα αντιδράσεων σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς παρουσιάζει τον φετινό διαγωνισμό με ομάδες που φέρουν τις ονομασίες «Αθηναίοι» και «Επαρχιώτες».

Ο διαχωρισμός αυτός, που επιχειρεί να μεταφέρει στην τηλεοπτική ψυχαγωγία μια "αστική" και "επαρχιακή" αντιπαράθεση, θεωρείται από πολλούς προσβλητικός και επικίνδυνος.

Ο Χρήστος Γιασκουλίδης, απέστειλε επίσημη διαμαρτυρία προς το ΕΣΡ, ζητώντας την παρέμβασή του. Παρακάτω παρατίθεται το πλήρες κείμενο της επιστολής.

To Κείμενο διαμαρτυρίας

Κύριοι,

Το Σαββατοκύριακο που πέρασε, 8 και 9 Νοεμβρίου, ο πανελλαδικής εμβέλειας τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ μετέδιδε ανά τακτά χρονικά διαστήματα, καθ’ όλη τη διάρκεια των ημερών, στο διαφημιστικό του πρόγραμμα, τηλεοπτικό σποτ του προγράμματος SURVIVOR, τονίζοντας ότι στο φετινό παιχνίδι οι δύο διαγωνιζόμενες ομάδες θα φέρουν τις ονομασίες «Αθηναίοι» και «Επαρχιώτες».


Μάλιστα, στο πλαίσιο της παρουσίασης του σποτ από εκπομπή του σταθμού, έγιναν αναφορές του τύπου:

«Ομαδοποίηση με βάση την καταγωγή Αθηναίοι και Επαρχιώτες θα αναμετρηθούν για πρώτη φορά, μεταφέροντας στην παραλία του Αγίου Δομίνικου μια “αστική” και “επαρχιακή” αντιπαράθεση που αναμένεται να προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον».

Ο διαχωρισμός των Ελλήνων σε Αθηναίους και Επαρχιώτες, καθώς και ο χαρακτηρισμός ως «επαρχιώτες» των κατοίκων μεγάλων πόλεων όπως η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, το Ηράκλειο, η Λάρισα και άλλες, προκαλεί δυσαρέσκεια και προσβολή.

Συγκεκριμένα:

Ο διαχωρισμός σε «Αθηναίους» και «Επαρχιώτες» διχάζει τους Έλληνες σε Αθήνα και υπόλοιπη Ελλάδα, ενώ η χώρα χρειάζεται ενότητα και εξαφάνιση των διαχωριστικών γραμμών που μπορεί να πυροδοτήσουν μίσος ή βία.

Ο όρος «επαρχία» είναι λανθασμένος γεωγραφικά, αφού αναφέρεται σε περιοχές εντός κάποιου νομού και όχι σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο διαχωρισμός μπορεί να εκληφθεί ως υποτιμητικός ή ρατσιστικός, καθώς ιστορικά ο όρος «επαρχιώτης» χρησιμοποιούνταν για υποδεέστερους θεατρικούς ή κινηματογραφικούς ρόλους.

Ο χαρακτηρισμός μεγάλων πόλεων ως «επαρχία» αποτελεί προσβολή για τους κατοίκους τους, ειδικά σε αστικά κέντρα με σημαντική πληθυσμιακή και οικονομική ανάπτυξη.

Επειδή η μετάδοση του συγκεκριμένου σποτ προκαλεί διαχωρισμό, διχόνοια, προσβολή και γενικευμένη αγανάκτηση, καλούμε:

Τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ να αποσύρει άμεσα το τηλεοπτικό σποτ και να αλλάξει τις ονομασίες των ομάδων.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και κάθε αρμόδιο φορέα να παρέμβουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, για να σταματήσει η μετάδοση του συγκεκριμένου σποτ.

Σε περίπτωση που συνεχιστεί η μετάδοση, θα ξεκινήσουμε συλλογή υπογραφών από κατοίκους όλης της χώρας, κυρίως από μεγάλες πόλεις, και θα εξετάσουμε νομικές ενέργειες κατά του σποτ και του προγράμματος.

Παρακαλούμε το ΕΣΡ να επιληφθεί άμεσα του θέματος.

Με εκτίμηση,

Χρήστος Γιασκουλίδης

Δημοσιογράφος

Πηγή: tvnea.com
