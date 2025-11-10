





Η Σοφία Μουτίδου, μετά το περιστατικό με τον Απόστολο Γκλέτσο, έκανε νέα τοποθέτηση μιλώντας για “τοξική αρρενωπότητα” και “ματσίλα”. Το απόσπασμα έπαιξε στο Πρωινό του Γιώργου Λιάγκα με την Φωτεινή Πετρογιάννη να παίρνει τον λόγο σχολιάζοντας έντονα την ηθοποιό.

«Αν έβλεπα αυτό το βίντεο μια οποιαδήποτε άλλη ημέρα κι ενώ δεν είχε προηγηθεί όλο αυτό το ξέσπασμα του Απόστολου Γκλέτσου, θα έλεγα ότι είναι ένα πολύ σοβαρό βίντεο το οποίο αξίζει σεβασμού και προσοχής. Σήμερα, όμως, αισθάνομαι ότι βγήκε να μας κουνήσει το δάχτυλο και να προσβάλει όλους εμάς που υποστηρίξαμε την περασμένη εβδομάδα τον Απόστολο Γκλέτσο».

«Ότι εμείς κ. Μουτίδου είμαστε υπέρ της τοξικής αρρενωπότητας; Είμαστε υπέρ της ματσίλας; Είμαστε υπέρ του άντρα που θα χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι και θα προσπαθήσει να λύσει τις διαφορές του με ξύλο και με χαστούκια; Σε καμία περίπτωση»!

«Αυτό που καυτηρίασε όλη η ελληνική τηλεόραση και γι’ αυτό θα έπρεπε να είχατε τοποθετηθεί σήμερα, είναι πώς μπορείτε από τη θέση που βρίσκεστε -ακόμα και αν είστε ειδικός ή δεν είστε- να μιλάτε για έναν άνθρωπο και να του κάνετε μία γνωμάτευση δημοσίως και να λέτε ότι είναι ψυχικά ασταθής. Εμείς αυτό θα περιμέναμε να καυτηριάσει ή να σχολιάσει ή να ζητήσει και μία συγγνώμη… αλλά φαντάζομαι από τον τρόπο που το αντιμετώπισε δεν αισθάνεται ότι έκανε κάποιο λάθος», κατέληξε η Φωτεινή Πετρογιάννη.

Πηγή: tvnea.com