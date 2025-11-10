2025-11-10 21:32:33
Φωτογραφία για Η ΕΡΤ ετοιμάζεται για τους εθνικούς ημιτελικούς και τελικούς της Eurovision 2026



 Στις 28 Νοεμβρίου εκπνέει η διορία που έχει θέσει η δημόσια τηλεόραση στις εταιρείες παραγωγής που θέλουν να αναλάβουν τη διοργάνωση των δύο ημιτελικών και του εθνικού τελικού, σύμφωνα με τη Reallife. 

Πέρσι, συμμετοχή στο διαγωνιστικό κάλεσμα είχαν δηλώσει η εταιρεία του MAD TV – που τελικά ανέλαβε το project – καθώς και η Barking Well Media.

Φέτος, το εγχείρημα είναι σαφώς πιο απαιτητικό και φιλόδοξο, καθώς προβλέπει την παραγωγή τριών μεγάλων σόου, υψηλών τεχνικών προτύπων, με αυστηρά όρια διάρκειας και συγκεκριμένους κανόνες για τη διαδικασία του διαγωνισμού.



Πηγή: tvnea.com
