





Ο Κώστας Τσουρός, ξεκίνησε την εκπομπή του σήμερα 10/11 αναφέροντας σχετικά με τις αλλαγές στην εκπομπή του ΣΚΑΪ.

«Θα τα μάθετε βέβαια, από σήμερα θα είμαστε λιγότεροι. Ενωθήκαμε. Κύριο μέλημα μασ, είναι να ψυχαγωγήστε και να μαθαίνετε τα πάντα. Με την Άννα αποχαιρετηστήκαμε και θα είναι μαζί μας, για τις εξελίξεις στο δικαστικό ρεπορτάζ, όποτε χρειαστεί. Θέλω να πω κι ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Χάρη και τον Στέργιο, που ήταν μαζί μας αυτούς τους δύο μήνες. Ξεκινάμε με κέφι, αγάπη και χαρά».

Σχόλιο: Εντάξει από σήμερα θα σαρώσει...Ο χωρισμός σε ενημέρωση και ψυχαγωγία έφταιγε βρε παιδιά...

Πηγή: tvnea.com