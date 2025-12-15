2025-12-15 20:11:51
Φωτογραφία για ΠΕΘ: Αποχαιρετισμός στο μακαριστό Θεολόγο συνάδελφο Δημήτριο Βογιατζή



Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, με βαθύτατη λύπη, σας πληροφορούμε ότι από την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου ο πολύ αγαπητός συνάδελφος Δημήτριος Βογιατζής, μετέστη στην Αιώνια Ζωή και γνωρίζοντας τον θεάρεστο χριστιανικό βίο του ελπίζουμε και προσευχόμαστε να βρίσκεται στους κόλπους του Ουράνιου Πατέρα μας. Σήμερα Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου στις 11.00 το πρωΐ έγινε η Νεκρώσιμος Ακολουθία στο Κοιμητήριο της Δάφνης Αττικής.

Ο εκλιπών υπήρξε επί δεκαετίες εν ενεργεία μάχιμος Θεολόγος καθηγητής «της κιμωλίας» και διακρίθηκε για τη στερεότητά του έναντι της ορθόδοξης πίστεως, για τη βιωματική πίστη, ευσέβεια, πραότητα και μειλιχιότητα του χαρακτήρα του, την οξύνοια και τη βαθύνοια του θεολογικού του λόγου. Μελετούσε και δίδασκε, βιωματικά, εντός και εκτός σχολείου, την αγιογραφική και αγιοπατερική Θεολογία. Πραγματοποίησε Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές στη Θεολογική Σχολή του ΕΚΠΑ και αναγορεύτηκε Διδάκτωρ Θεολογίας στον Τομέα της Δογματικής Θεολογίας.

Υπήρξε εξ αρχής της καθηγητικής του διακονίας μέλος της Πανελλήνιας Ενώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ) και επί σειρά ετών εργάστηκε φιλότιμα και ανιδιοτελώς ως μέλος της Επιτροπής Παιδείας της Ενώσεως. Δραστηριοποιήθηκε σε όλους τους αγώνες της ΠΕΘ για την υπεράσπιση του Ορθόδοξου Θεολογικού Μαθήματος από αλλοιώσεις, εξοβελισμούς και υποβαθμίσεις αλλά και από τις προσπάθειες μεταλλάξεώς του σε ένα κοσμικού χαρακτήρα πολυθρησκειακό μάθημα με στόχο τη μετάλλαξη των ίδιων των μαθητών/τριών σε οπαδούς της ξενόφερτης μείξεως και χυλοποίησης των Θρησκειών  και των πολιτισμών. Διοργάνωσε πολλά σεμινάρια και ημερίδες υψηλής ποιότητας και συμμετείχε ως εισηγητής σε Συνέδρια, Ημερίδες και Σεμινάρια θεολογικού και Παιδαγωγικού χαρακτήρα.

Όσοι  τον γνωρίσαμε και συνεργασθήκαμε μαζί του πήραμε μαθήματα ήθους, πίστεως, ενχριστωμένου βίου και θεολογικής ευθύτητας.

Τον αποχαιρετούμε με χαρμολύπη και γλυκύτατες αναμνήσεις ως έναν εμβριθή Θεολόγο και αγαπητό συνάδελφο.

Τα συλλυπητήριά μας στην αγαπητή Οικογένεια του.



Καλή ανάπαυση εν Κυρίω φίλε μας!

Άπαντα τα μέλη της ΠΕΘ
