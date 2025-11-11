2025-11-11 13:38:12

Τα προϊόντα αναφοράς κυριάρχησαν στην αγορά, με μερίδιο εσόδων 66,49%.



Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση που δημοσίευσε η DataM Intelligence, η Ευρωπαϊκή Φαρμακευτική Αγορά, η οποία αποτιμάται σε 488,05 δισ. δολ. το 2024, αναμένεται να φτάσει τα 690,7 δισ. δολ. έως το 2030, σημειώνοντας αύξηση 5,9% κατά την περίοδο πρόβλεψης (2025-2030).



Η ανάπτυξη οφείλεται κυρίως στη γήρανση του πληθυσμού, στην αύξηση των δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη, στην υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών υγείας και στην ισχυρή υποστήριξη από κανονιστικές αρχές για Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α), που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη προηγμένων φαρμακευτικών θεραπειών.



Η φαρμακευτική βιομηχανία της Ευρώπης διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια καινοτομία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, με χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία να πρωτοστατούν στην ανακάλυψη φαρμάκων και στη δραστηριότητα κλινικών δοκιμών. Η εστίαση της περιοχής σε βιολογικά φάρμακα, βιο -ομοειδή και εξατομικευμένη ιατρική ενισχύει την ακρίβεια και την οικονομική προσιτότητα των θεραπειών σε θεραπευτικούς τομείς όπως η ογκολογία, η καρδιολογία και η ανοσολογία.







