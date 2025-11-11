2025-11-11 14:29:26

Ο Alpha κερδίζει στην prime time ζώνη επενδύοντας σε σειρές με τα εξής δεδομένα. Επενδύει σημαντικά κεφάλαια στην ελληνική μυθοπλασία, έχοντας ήδη τη στήριξη και το προβάδισμα από το ΕΚΚΟΜΕΔ για την τρέχουσα σεζόν, αλλά με σειρές που δεν διαφαίνεται να μπορούν να έχουν διανομή στο εξωτερικό, κάτι που συνιστά και την ουσία του νόμου για την ενίσχυση της οπτικοακουστικής παραγωγής.



Ο Alpha δημιουργεί ταινιοθήκη την οποία μπορεί να αξιοποιήσει με τις επαναλήψεις των σειρών το καλοκαίρι, οι οποίες μπορούν να συγκροτήσουν ένα ικανό περιεχόμενο για τη μελλοντική ελληνική πλατφόρμα. Στην πρωτοβουλία θέλουν να ενταχθούν τα κανάλια Star, Alpha, ANT1, Mega.



