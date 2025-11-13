Κάποιες φορές, μια φράση αρκεί για να δημιουργήσει αμηχανία στην τηλεόραση. Τα σχόλια του Λάκη Λαζόπουλου προς τον Γιώργο Λιάγκα ήταν ακριβώς τέτοια — δηκτικά, άκομψα και χωρίς λόγο. Δεν είχαν τίποτα από το πνεύμα και τη φρεσκάδα που περιμένει κανείς από τη σάτιρα, αλλά περισσότερο μια διάθεση προσωπικής επίθεσης.

Ο Λαζόπουλος δείχνει να επιμένει σε ένα στυλ που έχει κουράσει. Το ίδιο μοτίβο ειρωνείας, οι “σπόντες” και τα υπονοούμενα θυμίζουν τις εποχές που γελοιοποιούσε πρόσωπα όπως τη Μιμή Ντενίση, για να προκαλέσει χειροκρότημα και εύκολο γέλιο. Μόνο που η τηλεοπτική πραγματικότητα έχει αλλάξει — και τέτοιες στιγμές πλέον απλώς ξενίζουν.

Από την άλλη, ο Γιώργος Λιάγκας αντέδρασε σωστά και ψύχραιμα. Με εξώδικη δήλωσή του, έδωσε την απάντηση που άξιζε στην περίσταση: θεσμικά, χωρίς ένταση και χωρίς ανταπόδοση. Μια κίνηση που δείχνει ότι μπορείς να υπερασπιστείς τον εαυτό σου χωρίς να μπεις σε παιχνίδια εντυπώσεων.

Η σάτιρα έχει χώρο στην τηλεόραση, αλλά όχι όταν γίνεται εμμονή ή προσωπική επίθεση. Και, δυστυχώς, αυτό που είδαμε αυτή τη φορά δεν ήταν ούτε έξυπνο ούτε αστείο — ήταν απλώς ξεπερασμένο.

Πασχαλίδης Γιώργος

Πηγή: tvnea.com