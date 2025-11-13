2025-11-13 10:43:01
 Στην απογευματινή ζώνη, το τηλεπαιχνίδι Deal στον Alpha βρέθηκε για ακόμη μία φορά στην πρώτη θέση του πίνακα τηλεθέασης, συγκεντρώνοντας 19,2% στο δυναμικό κοινό. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε η σειρά Οικογενειακές Ιστορίες, επίσης στον Alpha, με 17,4%.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε το τηλεπαιχνίδι The Chase στο Mega με 17%, ενώ το Live News στο ίδιο κανάλι σημείωσε 16,5%. Το τηλεπαιχνίδι Ο Τροχός της Τύχης κατέγραψε 13,6%, και η εκπομπή Studio 4 στην ΕΡΤ1 σημείωσε 8,8%.

Στο 9% βρέθηκε η εκπομπή Διαχωρίζω τη θέση μου στον ΣΚΑΪ, με την ελληνική ταινία του ίδιου καναλιού να φτάνει στο 7,7%. Το τηλεπαιχνίδι Ρουκ Ζουκ στον ΑΝΤ1 σημείωσε 6,6%, ενώ η celebrity εκδοχή του 5x5 έκανε 4,7%, επίσης στον ΑΝΤ1.

Στο κάτω μέρος της κατάταξης, η εκπομπή Καθαρές Κουβέντες στο Open σημείωσε 2,7%, ενώ η εκπομπή Το Χουμε στον ΣΚΑΪ κατέγραψε 1,9%.



Πηγή: tvnea.com
