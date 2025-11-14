2025-11-14 09:40:07
Με εντυπωσιακή διαφορά βρέθηκε στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης, στο δυναμικό κοινό, η πρωινή εκπομπή Happy Day του Alpha. Η εκπομπή σημείωσε μέσο όρο 25,7%, ενώ σε επιμέρους τέταρτο άγγιξε ακόμη και το 30,1%, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή της παρουσία και την ιδιαίτερη δυναμική της στη ζώνη.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το Κοινωνία Ώρα Mega με 18,9%, διατηρώντας σταθερά υψηλές επιδόσεις και αποτελώντας μία από τις πλέον ανταγωνιστικές ενημερωτικές προτάσεις των πρωινών ωρών.

Πιο χαμηλά κινήθηκε η εκπομπή Σήμερα στον ΣΚΑΪ, η οποία κατέγραψε 9,2%, ενώ το Καλημέρα Ελλάδα στον ΑΝΤ1 περιορίστηκε στο 6%.

Στο Open, η Ώρα Ελλάδος συγκέντρωσε 5,8%, ενώ η ΕΡΤ1 με την εκπομπή Νωρίς Νωρίς έφτασε στο 3,1%.

Τα στοιχεία αναδεικνύουν ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό τοπίο στη ζώνη των πρωινών ενημερωτικών εκπομπών, με σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στα προγράμματα και σαφή υπεροχή των ψυχαγωγικών-ενημερωτικών formats που φαίνεται να κερδίζουν το ενδιαφέρον του δυναμικού κοινού.



Πηγή: tvnea.com
