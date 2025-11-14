2025-11-14 09:40:07
 Σαρωτική ήταν η παρουσία της Super Κατερίνα στο δυναμικό κοινό, καθώς βρέθηκε με άνεση στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης, καταγράφοντας ποσοστό 21,7%. Η εκπομπή του Alpha άφησε σε μεγάλη απόσταση τους ανταγωνιστές της, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δυναμική της στη ζώνη των πρωινών ψυχαγωγικών προγραμμάτων.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Πρωινό του ΑΝΤ1 με 10,7%, ενώ πολύ κοντά ακολούθησε το Buongiorno του Mega με 10,3%.

Το Breakfast@star σημείωσε 8,1%, ενώ οι Αταίριαστοι στον ΣΚΑΪ κατέγραψαν 7,4%.

Ακολούθησε η εκπομπή 10 Παντού στο Open με 6%, ενώ το Πρωίαν Σε Είδον στην ΕΡΤ1 συγκέντρωσε 3,1%.

Το τοπίο της πρωινής τηλεοπτικής ζώνης διαμορφώθηκε ξεκάθαρα υπέρ της Super Κατερίνας, η οποία όχι μόνο ηγήθηκε, αλλά το έκανε με εντυπωσιακή διαφορά, θέτοντας υψηλά τον πήχη για τον ανταγωνισμό.



Πηγή: tvnea.com
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (13/11/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (13/11/2025)
Πρωτιά για το Happy Day στο δυναμικό κοινό – Σημαντικές διαφοροποιήσεις στον πίνακα τηλεθέασης των πρωινών ενημερωτικών εκπομπών
Πρωτιά για το Happy Day στο δυναμικό κοινό – Σημαντικές διαφοροποιήσεις στον πίνακα τηλεθέασης των πρωινών ενημερωτικών εκπομπών
