Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.

Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.ΠΗΓΗ: The Nielsen Company.ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΚΑΝΑΛΙΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 Happy DayALPHA25,7% Κοινωνία Ώρα MegaMEGA18,9% ΣήμεραΣΚΑΪ9,2% Καλημέρα ΕλλάδαANT16% Ώρα ΕλλάδοςOPEN5,8% Νωρίς ΝωρίςΕΡΤ13,1%ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΚΑΝΑΛΙΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 Super ΚατερίναALPHA21,7% Το ΠρωινόANT110,7% BuongiornoMEGA10,3% Breakfast @ StarSTAR8,1% ΑταίριαστοιΣΚΑΪ7,4% 10 ΠαντούOPEN6% Πρωίαν Σε ΕίδονΕΡΤ13,1%ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΚΑΝΑΛΙΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 ΑποκαλύψειςANT110,5% Live YouΣΚΑΪ8,1% Αλήθειες με τη ΖήναSTAR7,7% Όπου Υπάρχει ΕλλάδαΣΚΑΪ3,9% Ώρα για ΨυχαγωγίαOPEN2,1% Ποπ ΜαγειρικήΕΡΤ12%ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΚΑΝΑΛΙΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 DealALPHA24,4% Οικογενειακές ΙστορίεςALPHA21,1% Live NewsMEGA17% The ChaseMEGA15,4% Τροχός της ΤύχηςSTAR11,5% Ρουκ ΖουκANT19,5% Διαχωρίζω τη Θέση μουΣΚΑΪ9,2% Cash or TrashSTAR7,6% 5x5 CelebrityANT17,4% Ελληνική ΤαινίαΣΚΑΪ7,2% Στούντιο 4ΕΡΤ16,5% Καθαρές ΚουβέντεςOPEN3,2% Το 'ΧουμεΣΚΑΪ2,1%PRIME TIME ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΚΑΝΑΛΙΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 Άγιος ΈρωταςALPHA18,9% Να μ' ΑγαπάςALPHA17,5% Το Σπίτι Δίπλα στο ΠοτάμιALPHA15% Ποιος Θέλει να Γίνει ΕκατομμυριούχοςANT113,2% First DatesSTAR11,7% Γη της ΕλιάςMEGA11,6% The FloorΣΚΑΪ8,8% Hotel ElviraMEGA7,4% Don't Forget the LyricsANT17,1% ANT1 News Special EditionANT16,2% Ελληνική ΤαινίαΕΡΤ15,5% Real ViewOPEN1,9% ΗλέκτραΕΡΤ11,3% Στην ΠίεσηΕΡΤ11,2% Το ΠαιδίΕΡΤ11,3%LATE NIGHT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΚΑΝΑΛΙΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 ΑυτοψίαALPHA9,7% Mega StoriesMEGA9,4% Ενώπιος ΕνωπίωANT17,3% Κοινωνία Άνω ΚάτωOPEN4,9%Πηγή: tvnea.com