Σαφές προβάδισμα κατέγραψε η εκπομπή «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό στον ΑΝΤ1, η οποία βρέθηκε στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης σημειώνοντας 15,2%, ενώ σε ένα τέταρτο άγγιξε ακόμη και το 19,8%.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα», που κατέγραψαν 9,3%, ενώ το «Live You» στον ΣΚΑΪ κατέγραψε 8,3%.

Η εκπομπή «Όπου Υπάρχει η Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ σημείωσε 4,3%, ενώ η «Ποπ Μαγειρική» στην ΕΡΤ1 κινήθηκε στο 3,4%. Την ίδια επίδοση, 3,4%, είχε και η εκπομπή «Ώρα για Ψυχαγωγία» στο Open.

Πηγή: tvnea.com