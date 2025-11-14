2025-11-14 18:49:46
Φωτογραφία για Πού βρίσκω το ιστορικό εμβολιασμών μου; Ποια η διαφορά myHealth app και ΦΑΥ



Συχνά, στο φαρμακείο, πολίτες εκπλήσσονται όταν διαπιστώνουν ότι έχουν ήδη εμβολιαστεί αλλού – ακόμη κι αν οι ίδιοι το αγνοούν. 

Πώς όμως μπορεί ο καθένας να δει πού, πότε και από ποιον έγινε ο εμβολιασμός του; 

Υπάρχει τρόπος να ενημερωθεί αξιόπιστα για το ιστορικό των εμβολιασμών του;

Διαβάστε παρακάτω πώς μπορεί να γίνει αυτό.

Εφαρμογή MyHealth: Ο πλέον άμεσος τρόπος

Η εφαρμογή MyHealth παρέχει άμεση πρόσβαση στο ιστορικό εμβολιασμών, προσφέροντας ξεχωριστή κατηγορία «Εμβολιασμοί» στο μενού (όχι απλά στη γενική καρτέλα «Φάρμακα»). (Βλέπε εικόνα)​

Ειδοποίηση εμφανίζεται γρήγορα, μόλις ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός, με πλήρη στοιχεία: ημερομηνία, σημείο/φορέα, τύπο εμβολίου.​

Η ενημέρωση στην εφαρμογή γίνεται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, για να γνωρίζει ο πολίτης με ακρίβεια αν και πότε εμβολιάστηκε.

Φάκελος Υγείας: Πληροφορίες με καθυστέρηση

Ο ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (ΑΗΦΥ) εμφανίζει τους εμβολιασμούς μόνο στη γενική λίστα «Φάρμακα» και όχι ως ξεχωριστή ενότητα.​

Η ενημέρωση είναι αργή – η βάση δεδομένων εμπλουτίζεται κάθε 40-60 ημέρες, όχι αυτόματα. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε να βασιστείτε στο Φάκελο για την πιο πρόσφατη εικόνα.

Γιατί είναι σημαντική η MyHealth εφαρμογή;

Αποτρέπει διπλές ή άσκοπες επαναλήψεις εμβολιασμών.

Επιτρέπει στον ίδιο τον πολίτη να δει με ποιον τρόπο έγινε ο εμβολιασμός, ακόμη κι αν δεν το θυμάται ή αμφιβάλλει για την εγκυρότητα.

Διευκολύνει τους φαρμακοποιούς να προσφέρουν αξιόπιστη πληροφόρηση, αποδεικνύοντας την ταυτότητα του εμβολιασμού με ακρίβεια.​

Τα βήματα για να δείτε το ιστορικό σας

Κατεβάστε την εφαρμογή MyHealth στο κινητό σας.

Συνδεθείτε με τους κωδικούς Taxisnet και ενεργοποιήστε την άυλη συνταγογράφηση.​

Επιλέξτε «Εμβολιασμοί» από το μενού της εφαρμογής για να δείτε το αναλυτικό ιστορικό.

Τι να προσέξετε

Ο Φάκελος Υγείας είναι χρήσιμος για τη συνολική εικόνα, αλλά η ενημέρωση αργεί σημαντικά.

Για άμεση και ακριβή πληροφόρηση, συνιστάται πάντα ο έλεγχος μέσω της εφαρμογής MyHealth.



Κλείσιμο συμβουλής:

Αν διαπιστώσετε διαφορά στα στοιχεία ή εκπλαγείτε για ένα εμβόλιο που δεν θυμάστε, συμβουλευτείτε το MyHealth app και ζητήστε διευκρινίσεις από το φαρμακείο ή τον γιατρό σας. Μάλιστα υπάρχει και πεδίο για Αναφορά - δήλωση εναντίωσης σε περίπτωση που διαπιστώσετε λάθος στοιχεία. Στις μέρες της ψηφιακής υγείας, η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα για την ασφάλειά μας!



Farmakopoioi

farmakopoioi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Α. Τζιτζικώστας από τη Γενική Συνέλευση της ΕΝΠΕ: Οδική και σιδηροδρομική σύνδεση της Θεσσαλονίκης με το Βουκουρέστι.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Α. Τζιτζικώστας από τη Γενική Συνέλευση της ΕΝΠΕ: Οδική και σιδηροδρομική σύνδεση της Θεσσαλονίκης με το Βουκουρέστι.
Από τις 19 Νοεμβρίου τα νέα δρομολόγια Θεσσαλονίκη – Σίνδος Στο πανεπιστήμιο σε λιγότερο από…ακαδημαϊκό τέταρτο
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Από τις 19 Νοεμβρίου τα νέα δρομολόγια Θεσσαλονίκη – Σίνδος Στο πανεπιστήμιο σε λιγότερο από…ακαδημαϊκό τέταρτο
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Οδοντωτός: Στις ράγες της αβεβαιότητας – Το ιστορικό τρένο «φρενάρει» ξανά;
Οδοντωτός: Στις ράγες της αβεβαιότητας – Το ιστορικό τρένο «φρενάρει» ξανά;
Ξένοι δημοσιογράφοι ενημερώθηκαν από τον Δήμαρχο Παιονίας Κωνσταντίνο Σιωνίδη για το ιστορικό τρενάκι της Αξιούπολης
Ξένοι δημοσιογράφοι ενημερώθηκαν από τον Δήμαρχο Παιονίας Κωνσταντίνο Σιωνίδη για το ιστορικό τρενάκι της Αξιούπολης
Συντάξεις: Τέλος η προσωπική διαφορά για 671.586 συνταξιούχους - Πόση αύξηση θα πάρουν το 2026 και το 2027 [πίνακες]
Συντάξεις: Τέλος η προσωπική διαφορά για 671.586 συνταξιούχους - Πόση αύξηση θα πάρουν το 2026 και το 2027 [πίνακες]
ΟΔΗΓΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 2025 -2026
ΟΔΗΓΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 2025 -2026
Τροποποίηση Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών Ενηλίκων 2025: Τι συμβαίνει με τα τετραδύναμα αντιγριπικά
Τροποποίηση Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών Ενηλίκων 2025: Τι συμβαίνει με τα τετραδύναμα αντιγριπικά
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Φυσική μαγεία: Χριστουγεννιάτικη διακόσμηση με οικολογική συνείδηση
Φυσική μαγεία: Χριστουγεννιάτικη διακόσμηση με οικολογική συνείδηση
Χατζηδάκης: Το φθινόπωρο του 2026 η νέα σιδηροδρομική γραμμή και σύγχρονα τρένα
Χατζηδάκης: Το φθινόπωρο του 2026 η νέα σιδηροδρομική γραμμή και σύγχρονα τρένα
Γαλλία: Ένας άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι εξουδετερώθηκε στον σταθμό Μονπαρνάς.
Γαλλία: Ένας άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι εξουδετερώθηκε στον σταθμό Μονπαρνάς.
Τι είπε ο Κυρανάκης για τον ΟΣΕ σε συνέντευξή του
Τι είπε ο Κυρανάκης για τον ΟΣΕ σε συνέντευξή του
«MEGA News Επικαιρότητα» το νέο δυναμικό δελτίο ειδήσεων
«MEGA News Επικαιρότητα» το νέο δυναμικό δελτίο ειδήσεων