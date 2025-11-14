Συχνά, στο φαρμακείο, πολίτες εκπλήσσονται όταν διαπιστώνουν ότι έχουν ήδη εμβολιαστεί αλλού – ακόμη κι αν οι ίδιοι το αγνοούν.Πώς όμως μπορεί ο καθένας να δει πού, πότε και από ποιον έγινε ο εμβολιασμός του;Υπάρχει τρόπος να ενημερωθεί αξιόπιστα για το ιστορικό των εμβολιασμών του;

Διαβάστε παρακάτω πώς μπορεί να γίνει αυτό.

Εφαρμογή MyHealth: Ο πλέον άμεσος τρόπος

Η εφαρμογή MyHealth παρέχει άμεση πρόσβαση στο ιστορικό εμβολιασμών, προσφέροντας ξεχωριστή κατηγορία «Εμβολιασμοί» στο μενού (όχι απλά στη γενική καρτέλα «Φάρμακα»). (Βλέπε εικόνα)​

Ειδοποίηση εμφανίζεται γρήγορα, μόλις ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός, με πλήρη στοιχεία: ημερομηνία, σημείο/φορέα, τύπο εμβολίου.​

Η ενημέρωση στην εφαρμογή γίνεται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, για να γνωρίζει ο πολίτης με ακρίβεια αν και πότε εμβολιάστηκε.

Φάκελος Υγείας: Πληροφορίες με καθυστέρηση

Ο ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (ΑΗΦΥ) εμφανίζει τους εμβολιασμούς μόνο στη γενική λίστα «Φάρμακα» και όχι ως ξεχωριστή ενότητα.​

Η ενημέρωση είναι αργή – η βάση δεδομένων εμπλουτίζεται κάθε 40-60 ημέρες, όχι αυτόματα. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε να βασιστείτε στο Φάκελο για την πιο πρόσφατη εικόνα.

Γιατί είναι σημαντική η MyHealth εφαρμογή;

Αποτρέπει διπλές ή άσκοπες επαναλήψεις εμβολιασμών.

Επιτρέπει στον ίδιο τον πολίτη να δει με ποιον τρόπο έγινε ο εμβολιασμός, ακόμη κι αν δεν το θυμάται ή αμφιβάλλει για την εγκυρότητα.

Διευκολύνει τους φαρμακοποιούς να προσφέρουν αξιόπιστη πληροφόρηση, αποδεικνύοντας την ταυτότητα του εμβολιασμού με ακρίβεια.​

Τα βήματα για να δείτε το ιστορικό σας

Κατεβάστε την εφαρμογή MyHealth στο κινητό σας.

Συνδεθείτε με τους κωδικούς Taxisnet και ενεργοποιήστε την άυλη συνταγογράφηση.​

Επιλέξτε «Εμβολιασμοί» από το μενού της εφαρμογής για να δείτε το αναλυτικό ιστορικό.

Τι να προσέξετε

Ο Φάκελος Υγείας είναι χρήσιμος για τη συνολική εικόνα, αλλά η ενημέρωση αργεί σημαντικά.

Για άμεση και ακριβή πληροφόρηση, συνιστάται πάντα ο έλεγχος μέσω της εφαρμογής MyHealth.

Κλείσιμο συμβουλής:Αν διαπιστώσετε διαφορά στα στοιχεία ή εκπλαγείτε για ένα εμβόλιο που δεν θυμάστε, συμβουλευτείτε το MyHealth app και ζητήστε διευκρινίσεις από το φαρμακείο ή τον γιατρό σας. Μάλιστα υπάρχει και πεδίο για Αναφορά - δήλωση εναντίωσης σε περίπτωση που διαπιστώσετε λάθος στοιχεία. Στις μέρες της ψηφιακής υγείας, η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα για την ασφάλειά μας!







