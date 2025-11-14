Συχνά, στο φαρμακείο, πολίτες εκπλήσσονται όταν διαπιστώνουν ότι έχουν ήδη εμβολιαστεί αλλού – ακόμη κι αν οι ίδιοι το αγνοούν.
Πώς όμως μπορεί ο καθένας να δει πού, πότε και από ποιον έγινε ο εμβολιασμός του;
Υπάρχει τρόπος να ενημερωθεί αξιόπιστα για το ιστορικό των εμβολιασμών του;
Διαβάστε παρακάτω πώς μπορεί να γίνει αυτό.Εφαρμογή MyHealth: Ο πλέον άμεσος τρόπος
Η εφαρμογή MyHealth παρέχει άμεση πρόσβαση στο ιστορικό εμβολιασμών, προσφέροντας ξεχωριστή κατηγορία «Εμβολιασμοί» στο μενού (όχι απλά στη γενική καρτέλα «Φάρμακα»). (Βλέπε εικόνα)
Ειδοποίηση εμφανίζεται γρήγορα, μόλις ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός, με πλήρη στοιχεία: ημερομηνία, σημείο/φορέα, τύπο εμβολίου.
Η ενημέρωση στην εφαρμογή γίνεται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, για να γνωρίζει ο πολίτης με ακρίβεια αν και πότε εμβολιάστηκε.Φάκελος Υγείας: Πληροφορίες με καθυστέρηση
Ο ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (ΑΗΦΥ) εμφανίζει τους εμβολιασμούς μόνο στη γενική λίστα «Φάρμακα» και όχι ως ξεχωριστή ενότητα.
Η ενημέρωση είναι αργή – η βάση δεδομένων εμπλουτίζεται κάθε 40-60 ημέρες, όχι αυτόματα. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε να βασιστείτε στο Φάκελο για την πιο πρόσφατη εικόνα.Γιατί είναι σημαντική η MyHealth εφαρμογή;
Αποτρέπει διπλές ή άσκοπες επαναλήψεις εμβολιασμών.
Επιτρέπει στον ίδιο τον πολίτη να δει με ποιον τρόπο έγινε ο εμβολιασμός, ακόμη κι αν δεν το θυμάται ή αμφιβάλλει για την εγκυρότητα.
Διευκολύνει τους φαρμακοποιούς να προσφέρουν αξιόπιστη πληροφόρηση, αποδεικνύοντας την ταυτότητα του εμβολιασμού με ακρίβεια.Τα βήματα για να δείτε το ιστορικό σας
Κατεβάστε την εφαρμογή MyHealth στο κινητό σας.
Συνδεθείτε με τους κωδικούς Taxisnet και ενεργοποιήστε την άυλη συνταγογράφηση.
Επιλέξτε «Εμβολιασμοί» από το μενού της εφαρμογής για να δείτε το αναλυτικό ιστορικό.Τι να προσέξετε
Ο Φάκελος Υγείας είναι χρήσιμος για τη συνολική εικόνα, αλλά η ενημέρωση αργεί σημαντικά.
Για άμεση και ακριβή πληροφόρηση, συνιστάται πάντα ο έλεγχος μέσω της εφαρμογής MyHealth.
Κλείσιμο συμβουλής:
Αν διαπιστώσετε διαφορά στα στοιχεία ή εκπλαγείτε για ένα εμβόλιο που δεν θυμάστε, συμβουλευτείτε το MyHealth app και ζητήστε διευκρινίσεις από το φαρμακείο ή τον γιατρό σας. Μάλιστα υπάρχει και πεδίο για Αναφορά - δήλωση εναντίωσης σε περίπτωση που διαπιστώσετε λάθος στοιχεία. Στις μέρες της ψηφιακής υγείας, η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα για την ασφάλειά μας!
Farmakopoioi
farmakopoioi