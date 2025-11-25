Με ξεκάθαρο προβάδισμα κινήθηκε η πρωινή ψυχαγωγική ζώνη, όπου η εκπομπή «Super Κατερίνα» στον Alpha κατέκτησε την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό, σημειώνοντας 17%. Η δυναμική παρουσία της και η έντονη θεματολογία της την ανέδειξαν για ακόμη μία μέρα σε κορυφαία επιλογή των τηλεθεατών.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Buongiorno» στο Mega, που συγκέντρωσε 13,1%.

Οι «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ ακολούθησαν με 10,1%, διατηρώντας σταθερή πορεία, ενώ το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 σημείωσε 8,7%.

Το Open με την εκπομπή «10 Παντού» κατέγραψε 3,4%, ενώ στο πρόγραμμα της ΕΡΤ1 η εκπομπή «Πρωίαν Σε Είδον» κινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα, χωρίς να καταφέρει να ξεχωρίσει στο δυναμικό κοινό.

Η πρωινή ψυχαγωγική ζώνη συνεχίζει να δείχνει έντονο ανταγωνισμό, με έντονες ανακατατάξεις και διαφορετικές προτιμήσεις από ένα κοινό που αναζητά ενημέρωση, ψυχαγωγία και καλή διάθεση από νωρίς το πρωί.

Πηγή: tvnea.com