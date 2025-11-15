Η απογευματινή ζώνη αποδείχθηκε εξαιρετικά ανταγωνιστική, με τα προγράμματα να καταγράφουν σημαντικές διαφορές στα ποσοστά τηλεθέασης. Στην κορυφή βρέθηκε το DEAL, το οποίο ξεχώρισε δυναμικά σημειώνοντας 19%, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία ημέρα τη μεγάλη απήχησή του στο κοινό. Ακολούθησε το ενημερωτικό LIVE NEWS, που με 17,2% ενίσχυσε τη θέση του ως ένα από τα πιο ισχυρά δελτία της απογευματινής ζώνης.Σε υψηλά επίπεδα κινήθηκε και το THE CHASE, το οποίο κατέγραψε 16,3%, ενώ ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ σημείωσε 15,3%, παραμένοντας σταθερά ένα από τα πιο αγαπημένα τηλεπαιχνίδια της ελληνικής τηλεόρασης. Πολύ κοντά βρέθηκαν οι ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ, που σημείωσαν 14,9%, επιβεβαιώνοντας την ιδιαίτερη σχέση που έχουν χτίσει με το κοινό.Το ROUK ZOUK συνέχισε την ανοδική του πορεία με 12,5%, ενώ το CASH OR TRASH κατέγραψε 9,7%, σημειώνοντας αξιοσημείωτη σταθερότητα. Πιο χαμηλά κινήθηκαν το 5 Χ 5 CELEBRITY με 5,8%, καθώς και τα TO ’XOYME και ΚΑΘΑΡΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ, που αμφότερα κατέγραψαν 2,8%.Η συνολική εικόνα της ζώνης δείχνει ότι προγράμματα δυνατής δομής, είτε ενημερωτικά είτε ψυχαγωγικά, εξακολουθούν να κερδίζουν τη μάχη της τηλεθέασης, ενώ οι χαμηλότερες επιδόσεις σε εναλλακτικά formats μαρτυρούν μια πιο επιλεκτική διάθεση του κοινού.Πηγή: tvnea.com