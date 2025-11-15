2025-11-15 11:29:18

Εντυπωσιακές ανακατατάξεις κατέγραψε η πρωινή ζώνη, με το Super Κατερίνα να κυριαρχεί ξεκάθαρα στο τηλεοπτικό τοπίο και να αφήνει σε μεγάλη απόσταση τον ανταγωνισμό. Η εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου σημείωσε ποσοστό 25,4%, κατακτώντας με άνεση την κορυφή και επιβεβαιώνοντας την ισχυρή δυναμική της στο κοινό.



Στη 2η θέση, αλλά με σημαντική απόσταση, το Buongiorno συγκέντρωσε 9,2%, ενώ ακολούθησε το Πρωινό με 8,7%, δείχνοντας ότι η μάχη για τη μεσαία ταχύτητα της ζώνης παραμένει ανοιχτή.



Πιο χαμηλά, οι Αταίριαστοι βρέθηκαν στο 5,6%, με το Breakfast@Star να κινείται πολύ κοντά, στο 5,3%, επιβεβαιώνοντας ότι τα ενημερωτικά και μεικτά προγράμματα αντιμετωπίζουν ισχυρό ανταγωνισμό από τις καθαρά ψυχαγωγικές παραγωγές.



Το 10 παντού σημείωσε 4,6%, ενώ το Πρωίαν σε είδον έκλεισε τη λίστα με 3,4%, σε μια ημέρα όπου το κοινό έδειξε σαφή προτίμηση σε πιο δυναμικές, lifestyle και infotainment προσεγγίσεις.



Η πρωινή ζώνη συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα πιο απαιτητικά και απρόβλεπτα κομμάτια του προγράμματος, με τις αποδόσεις να μεταβάλλονται καθημερινά. Ωστόσο, η πρωτιά του Super Κατερίνα δείχνει προς το παρόν αδιαμφισβήτητη, δημιουργώντας μια μεγάλη απόσταση ασφαλείας από τον ανταγωνισμό.



Πηγή: tvnea.com



