 Με εντυπωσιακή επίδοση στο δυναμικό κοινό, η σειρά του Alpha «Το Σόι Σου» κατέκτησε την πρώτη θέση στην prime time, σημειώνοντας 30,8% και αφήνοντας μεγάλη απόσταση από τον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το The Voice στον ΣΚΑΪ με 12,4%, ενώ πολύ κοντά ακολούθησε το GNTM στο Star με 12%. Ο Γιατρός του Alpha συγκέντρωσε 10,2%, η Γη της Ελιάς καταγράφηκε στο 9,3%, και το Hotel Elvira στο Mega έφτασε το 6,8%. 

Χαμηλά ποσοστά σημείωσε ο Εκατομμυριούχος αφού έκανε μόλις 6,3%

Στον πάτο της κατάταξης, το τηλεπαιχνίδι «Στην Πίεση» περιορίστηκε στο 0,7%, δείχνοντας ότι δεν κατάφερε να προσελκύσει το κοινό.

Η σαφής επικράτηση της σειράς του Alpha επιβεβαιώνει τη δυναμική της μυθοπλασίας στο prime time και τη σταθερή προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού.

Στην late night ζώνη το Φως στο τούνελ έκανε 14% ενώ η εκπομπή Στην Αγκαλιά του Φάνη σημείωσε 11,7%.



Πηγή: tvnea.com
Σαρωτική πρωτιά για το Super Κατερίνα – Μεγάλη μάχη στη ζώνη των πρωινών ψυχαγωγικών
Σαρωτική πρωτιά για το Super Κατερίνα – Μεγάλη μάχη στη ζώνη των πρωινών ψυχαγωγικών
«The Roadshow»: Όσα θα δούμε απόψε στο 8ο επεισόδιο
«The Roadshow»: Όσα θα δούμε απόψε στο 8ο επεισόδιο
