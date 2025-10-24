2025-10-24 09:43:05
Φωτογραφία για Η Liafarm στο πλευρό των νέων φοιτητών της Φαρμακευτικής Σχολής ΑΠΘ

 



Η Liafarm είχε την τιμή να συμμετάσχει στην τελετή υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών του Τμήματος Φαρμακευτικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κος Σκενδέρογλου Χρήστος, απηύθυνε θερμό καλωσόρισμα στους νέους φοιτητές, αναδεικνύοντας τη σημασία της εκπαίδευσης, της καινοτομίας και της συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και του φαρμακευτικού κλάδου.

Η Liafarm, με συνέπεια στη δέσμευσή της να στηρίζει την επόμενη γενιά φαρμακοποιών, παρουσίασε τις δράσεις της που στοχεύουν στην ενίσχυση των φοιτητών της Φαρμακευτικής Σχολής. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζει η χορήγηση πέντε (5) υποτροφιών σε φοιτητές που διακρίνονται για την ακαδημαϊκή τους επίδοση και το ήθος τους.





Παράλληλα, η Liafarm συνεχίζει να βρίσκεται ενεργά δίπλα στους φοιτητές και μέσα από άλλες πρωτοβουλίες, όπως η χορηγία της ομάδας μπάσκετ της Φαρμακευτικής Σχολής, καθώς και η διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων και ξεναγήσεων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, δίνοντας στους φοιτητές την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη λειτουργία μιας σύγχρονης φαρμακαποθήκης και τη δυναμική του φαρμακευτικού κλάδου.

Η παρουσία της Liafarm στην τελετή υποδοχής αποτελεί ακόμη μία έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσής της να επενδύει στους νέους και να ενισχύει την ουσιαστική σύνδεση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.







 

 

