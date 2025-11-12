2025-11-12 12:45:37

Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την επαναλειτουργία της μετρικής σιδηροδρομικής γραμμής στην Πελοπόννησο, με πρώτο βήμα τη δημιουργία προαστιακού δικτύου στη Μεσσηνία, παρουσιάζει στη πολιτική ηγεσία της χώρας η Εταιρεία Μεσημβρινών Σιδηροδρόμων της Ελλάδος, σε συνεργασία με τη γερμανική εταιρεία Nossen-Riesaer Eisenbahn-Compagnie (NRE GmbH), που διαχειρίζεται σιδηροδρομικές υποδομές στη sidirodromikanea

