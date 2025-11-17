2025-11-17 22:12:43
Φωτογραφία για Γιατί επιβάλλεται να μαρινάρουμε τα ψητά κρέατα με δεντρολίβανο.
Τα τελευταία εκατό πενήντα χρόνια η αρχαιότερη κουζίνα της Ευρώπης,

η Ελληνική κουζίνα,  έχει εγκαταλειφθεί από τους ίδιους τους Έλληνες που στρέφονται όλο και περισσότερο προς τις δυτικού τύπου διατροφικές συνήθειες – και όχι μόνο –

Η στροφή αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη τα τελευταία πενήντα χρόνια.

Η Ελληνική παραδοσιακή διατροφή, που μέχρι το 1960 προστάτεψε τους Έλληνες από πάρα πολλά χρόνια νοσήματα, τα τελευταία χρόνια έχει αντικατασταθεί από τον Ελληνικό πληθυσμό από νέα ξενόφερτα πρότυπα διατροφής.

Σε αυτό το αποτέλεσμα συνετέλεσαν τα περισσότερα βιβλία μαγειρικής που εκδόθηκαν στην Ελλάδα από Έλληνες συγγραφείς, από τα μέσα του δέκατου όγδοου (18ου) αιώνα και μετά, μέχρι το 1960.

Πάρα πολλοί Έλληνες μεγάλωσαν με την μαγειρική του Τσελεμεντέ που κυκλοφόρησε το 1938 ( η 8η έκδοσή του) και πολλών Ελλήνων συγγραφέων, οι οποίοι προσπάθησαν να ενσωματώσουν τα ξένα διατροφικά πρότυπα στην Ελληνική πραγματικότητα η συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/giati-epivalletai-na-marinaroyme-ta-psita-kreata-me-dentrolivano/
Παράνομη ιντερνετική πώληση φαρμάκων οδήγησε σε θάνατο τουλάχιστον 49 ατόμων
Παράνομη ιντερνετική πώληση φαρμάκων οδήγησε σε θάνατο τουλάχιστον 49 ατόμων
Boυλή - Κ. Κυρανάκης: Με αυτόματο σύστημα τηλεδιοίκησης δεν μπορεί μια γραμμή να καταληφθεί από άλλο τρένο
Boυλή - Κ. Κυρανάκης: Με αυτόματο σύστημα τηλεδιοίκησης δεν μπορεί μια γραμμή να καταληφθεί από άλλο τρένο
