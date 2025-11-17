Στην κυριακάτικη πρωινή ψυχαγωγική ζώνη, την απόλυτη πρωτιά κατέκτησε η εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στον Alpha, η οποία σημείωσε 17,8% στο δυναμικό κοινό. Σε τέταρτο της εκπομπής, το ποσοστό ανέβηκε ακόμη και στο 21,4%, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια διατήρησε σταθερά υψηλά επίπεδα τηλεθέασης, επιβεβαιώνοντας τη δημοφιλία της.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» στο Mega με 9,8%, ενώ οι «Δεκατιανοί» στον ΣΚΑΪ κινήθηκαν στο 7,9%.

Πολύ κοντά, η εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» στον ΑΝΤ1 κατέγραψε 7,7%. Το «Ραντεβού το Σάββατο» στο Open σημείωσε 5%, ενώ η εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε» στην ΕΡΤ1 περιορίστηκε στο 2,3%, κλείνοντας την κατάταξη της ζώνης.

