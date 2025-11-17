2025-11-17 17:30:33
Φωτογραφία για «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στην κορυφή της κυριακάτικης πρωινής ψυχαγωγίας - ενημέρωσης

 Στην κυριακάτικη πρωινή ψυχαγωγική ζώνη, την απόλυτη πρωτιά κατέκτησε η εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στον Alpha, η οποία σημείωσε 17,8% στο δυναμικό κοινό. Σε τέταρτο της εκπομπής, το ποσοστό ανέβηκε ακόμη και στο 21,4%, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια διατήρησε σταθερά υψηλά επίπεδα τηλεθέασης, επιβεβαιώνοντας τη δημοφιλία της.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» στο Mega με 9,8%, ενώ οι «Δεκατιανοί» στον ΣΚΑΪ κινήθηκαν στο 7,9%. 

Πολύ κοντά, η εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» στον ΑΝΤ1 κατέγραψε 7,7%. Το «Ραντεβού το Σάββατο» στο Open σημείωσε 5%, ενώ η εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε» στην ΕΡΤ1 περιορίστηκε στο 2,3%, κλείνοντας την κατάταξη της ζώνης.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Μεσημεριανή και Απογευματινή Ζώνη Κυριακής: Πρωτιά για την ελληνική ταινία του Star
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μεσημεριανή και Απογευματινή Ζώνη Κυριακής: Πρωτιά για την ελληνική ταινία του Star
Η Μαυραγάνη οδηγεί την ενημέρωση – Πώς κινήθηκαν Open και Mega
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η Μαυραγάνη οδηγεί την ενημέρωση – Πώς κινήθηκαν Open και Mega
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Στην κορυφή της prime time o αγώνας Ελλάδας–Σκωτίας
Στην κορυφή της prime time o αγώνας Ελλάδας–Σκωτίας
Πρωτιά για το “Mega Σαββατοκύριακο” στην πρωινή ενημέρωση
Πρωτιά για το “Mega Σαββατοκύριακο” στην πρωινή ενημέρωση
Απογευματινή ζώνη: Στην κορυφή το “Deal” με εντυπωσιακά ποσοστά - Συνεχίζει χαμηλά η εκπομπή
Απογευματινή ζώνη: Στην κορυφή το “Deal” με εντυπωσιακά ποσοστά - Συνεχίζει χαμηλά η εκπομπή "Το Χουμε"...
Τηλεθέαση- Prime Time: «Ράδιο Αρβύλα» στην κορυφή –Late Night: Η «Νύχτα Αποκαλύψεων» κυριαρχεί
Τηλεθέαση- Prime Time: «Ράδιο Αρβύλα» στην κορυφή –Late Night: Η «Νύχτα Αποκαλύψεων» κυριαρχεί
«Κοινωνία Ώρα MEGA» στην κορυφή της πρωινής ενημέρωσης – Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης
«Κοινωνία Ώρα MEGA» στην κορυφή της πρωινής ενημέρωσης – Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (16/11/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (16/11/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (15/11/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (15/11/2025)
Εκτός Buongiorno η Φαίη Σκορδά – O Δημήτρης Ουγγαρέζος καλημέρισε...
Εκτός Buongiorno η Φαίη Σκορδά – O Δημήτρης Ουγγαρέζος καλημέρισε...
Το Star ανασύρει το «Lingo» και ετοιμάζεται να το λανσάρει στο τέλος της σεζόν
Το Star ανασύρει το «Lingo» και ετοιμάζεται να το λανσάρει στο τέλος της σεζόν
Γιώργος Λιάγκας: «Γι΄αυτό έκανα εξώδικο στον Λάκη Λαζόπουλο»
Γιώργος Λιάγκας: «Γι΄αυτό έκανα εξώδικο στον Λάκη Λαζόπουλο»