





Παρά την έντονη μάχη της τηλεθέασης στην prime time ζώνη, ξεκάθαρη πρωτιά σημείωσε το Star με τη νέα σειρά «Τα Φαντάσματα», η οποία κατέκτησε την κορυφή στο δυναμικό κοινό συγκεντρώνοντας 17,4%.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Mega με τη δραματική σειρά «Μια Νύχτα Μόνο», που κατέγραψε 16,6%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική της. Ακολούθησε το «The Voice of Greece» στον ΣΚΑΪ με 15,5%, το οποίο μοιράστηκε την ίδια επίδοση με τη σειρά του Star «IQ 160», που επίσης έφτασε στο 15,5% , ενώ ο «Εκατομμυριούχος» στον ΑΝΤ1 έκανε 15,0%.

Στο 11,8% κινήθηκε η καθημερινή δραματική σειρά του Mega «Η Γη της Ελιάς», παραμένοντας ωστόσο εκτός της πρώτης πεντάδας. Αντίθετα, οι σειρές του ΑΝΤ1 κινήθηκαν σε μονοψήφια επίπεδα: το «Grand Hotel» σημείωσε 8,7%, ενώ ο «Δικαστής» περιορίστηκε στο 6%.

Η μάχη της prime time συνεχίζει να παρουσιάζει ανατροπές, με το Star και το Mega να κυριαρχούν στις προτιμήσεις του νεανικού κοινού για ακόμη μία βραδιά.

Στη late night ζώνη, την πρώτη θέση στον πίνακα τηλεθέασης κατέκτησε η ελληνική ταινία του Mega, η οποία σημείωσε 9,8%, διαμορφώνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα. Πολύ κοντά ακολούθησε η εκπομπή του ΣΚΑΪ «Μόνο Μπάλα» με 9,7%, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε η επανάληψη της σειράς «Ο Γιατρός» στον Alpha κατέγραψε 9.1% με την ταινία του Star να ακολουθεί με 8,3%.

Η μετάδοση της Formula 1 στον ΑΝΤ1 κινήθηκε στο 7%, ενώ το «Grand The Link» στο Open περιορίστηκε στο 1,8%. Τ

Πηγή: tvnea.com