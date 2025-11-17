





Ο ΣΚΑΪ σχεδιάζει να ενισχύσει το πρόγραμμα της δεύτερης μισής τηλεοπτικής σεζόν με ένα ολοκαίνουργιο ριάλιτι, όπως αποκάλυψε σήμερα (16/11) ο Αλέξανδρος Κατσαρίδης στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο». Το κανάλι ποντάρει πολλά σε αυτή τη νέα παραγωγή, η οποία συνδυάζει δύο αγαπημένες συνήθειες του κοινού: το μαγείρεμα και το τραγούδι.

Το νέο πρότζεκτ αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου και θα μεταδίδεται καθημερινά στις 17:45, ακριβώς μετά την εκπομπή του Κώστα Τσουρού. Η διάρκειά του θα αγγίζει τις δύο ώρες.

Πρόκειται για ένα ριάλιτι αρκετά διαφορετικό από τα συνηθισμένα, αφού θα περιλαμβάνει μια «μαγειρική ώρα» αλλά και μέρος αφιερωμένο στο καραόκε, συνδυάζοντας έτσι δράση στην κουζίνα και μουσική διασκέδαση. Ένα ακόμη ασυνήθιστο χαρακτηριστικό είναι πως η εκπομπή θα είναι προηχογραφημένη και δεν θα διαθέτει κεντρικό παρουσιαστή.

Παραμένει ανοιχτό το ερώτημα του πώς θα επηρεάσει τη ροή του προγράμματος του σταθμού: αν δηλαδή θα αποτελέσει ισχυρό lead-in, ενισχύοντας τόσο την εκπομπή του Κώστα Τσουρού όσο και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

