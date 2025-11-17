2025-11-17 17:30:33
Φωτογραφία για ΣΚΑΪ: Ετοιμάζουν νέα εκπομπή μαγειρικής με καραόκε...



Ο ΣΚΑΪ σχεδιάζει να ενισχύσει το πρόγραμμα της δεύτερης μισής τηλεοπτικής σεζόν με ένα ολοκαίνουργιο ριάλιτι, όπως αποκάλυψε σήμερα (16/11) ο Αλέξανδρος Κατσαρίδης στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο». Το κανάλι ποντάρει πολλά σε αυτή τη νέα παραγωγή, η οποία συνδυάζει δύο αγαπημένες συνήθειες του κοινού: το μαγείρεμα και το τραγούδι.

Το νέο πρότζεκτ αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου και θα μεταδίδεται καθημερινά στις 17:45, ακριβώς μετά την εκπομπή του Κώστα Τσουρού. Η διάρκειά του θα αγγίζει τις δύο ώρες.

Πρόκειται για ένα ριάλιτι αρκετά διαφορετικό από τα συνηθισμένα, αφού θα περιλαμβάνει μια «μαγειρική ώρα» αλλά και μέρος αφιερωμένο στο καραόκε, συνδυάζοντας έτσι δράση στην κουζίνα και μουσική διασκέδαση. Ένα ακόμη ασυνήθιστο χαρακτηριστικό είναι πως η εκπομπή θα είναι προηχογραφημένη και δεν θα διαθέτει κεντρικό παρουσιαστή.

Παραμένει ανοιχτό το ερώτημα του πώς θα επηρεάσει τη ροή του προγράμματος του σταθμού: αν δηλαδή θα αποτελέσει ισχυρό lead-in, ενισχύοντας τόσο την εκπομπή του Κώστα Τσουρού όσο και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Μάχη ποσοστών στην prime time – Ποιο πρόγραμμα κέρδισε το δυναμικό κοινό
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μάχη ποσοστών στην prime time – Ποιο πρόγραμμα κέρδισε το δυναμικό κοινό
Δημιουργία API Χρήστη στην Epsilon Digital (Πάροχο) ώστε να μην χρειάζεται αλλαγή κωδικών!
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Δημιουργία API Χρήστη στην Epsilon Digital (Πάροχο) ώστε να μην χρειάζεται αλλαγή κωδικών!
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πολιτική Κουζίνα η νέα εκπομπή στο ΕΡΤ news - Ποιες θα το παρουσιάζουν;
Πολιτική Κουζίνα η νέα εκπομπή στο ΕΡΤ news - Ποιες θα το παρουσιάζουν;
Αιχμές Γερμανού για Χριστοπούλου: «Χθες σε εμάς είπε ότι δεν θα μιλήσει ποτέ και πουθενά, σήμερα βγήκε στην εκπομπή της Σίσσυς»
Αιχμές Γερμανού για Χριστοπούλου: «Χθες σε εμάς είπε ότι δεν θα μιλήσει ποτέ και πουθενά, σήμερα βγήκε στην εκπομπή της Σίσσυς»
Έτσι έκανε πρεμιέρα η εκπομπή Εδώ Tv!
Έτσι έκανε πρεμιέρα η εκπομπή Εδώ Tv!
Δυνατές επιδόσεις για την εκπομπή “Αποκαλύψεις” στη μεσημεριανή ζώνη
Δυνατές επιδόσεις για την εκπομπή “Αποκαλύψεις” στη μεσημεριανή ζώνη
Απογευματινή ζώνη: Στην κορυφή το “Deal” με εντυπωσιακά ποσοστά - Συνεχίζει χαμηλά η εκπομπή
Απογευματινή ζώνη: Στην κορυφή το “Deal” με εντυπωσιακά ποσοστά - Συνεχίζει χαμηλά η εκπομπή "Το Χουμε"...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η Μαυραγάνη οδηγεί την ενημέρωση – Πώς κινήθηκαν Open και Mega
Η Μαυραγάνη οδηγεί την ενημέρωση – Πώς κινήθηκαν Open και Mega
«Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στην κορυφή της κυριακάτικης πρωινής ψυχαγωγίας - ενημέρωσης
«Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στην κορυφή της κυριακάτικης πρωινής ψυχαγωγίας - ενημέρωσης
Μεσημεριανή και Απογευματινή Ζώνη Κυριακής: Πρωτιά για την ελληνική ταινία του Star
Μεσημεριανή και Απογευματινή Ζώνη Κυριακής: Πρωτιά για την ελληνική ταινία του Star
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (16/11/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (16/11/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (15/11/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (15/11/2025)