





Έντονη κινητικότητα επικρατεί στο παρασκήνιο των ενημερωτικών εκπομπών, με αλλαγές και μετακινήσεις στελεχών. Πέρα από το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» με την Ελένη Τσολάκη στον ΑΝΤ1, σημαντικές αλλαγές γίνονται και σε άλλη πρωινή εκπομπή.

Πρόκειται για το σαββατοκυριακάτικο ενημερωτικό μαγκαζίνο του ΣΚΑΪ, «Οι Δεκατιανοί». Όπως αποκαλύπτει η Realnews, ο Κωνσταντίνος Γεώργιζας, μετά από 33 χρόνια στο Star, αποχώρησε από τον τηλεοπτικό σταθμό της Κάτω Κηφισιάς και μετακινήθηκε στο κανάλι του Φαλήρου.

Ήδη έχει ενταχθεί στο δυναμικό του ΣΚΑΪ, όπου ανέλαβε την αρχισυνταξία της εκπομπής «Οι Δεκατιανοί», με παρουσιαστές τον Γιάννη Πιτταρά και τον Γιώργο Γεωργιάδη.

Πηγή: tvnea.com