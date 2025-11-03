Τ.Ε.Ε. Πελοποννήσου: Ο Σιδηρόδρομος της Πελοποννήσου δεν είναι μια εγκαταλελειμμένη γραμμή, είναι υποδομή εθνικής σημασίας που αξίζει διατήρηση και επαναλειτουργία
2025-11-03 17:48:24
Η Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. Πελοποννήσου Τμήμα Πελοποννήσου, στη συνεδρίασή της την 29η Οκτωβρίου 2025, αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ τα εξής:korinthostv.grΗ δημόσια συζήτηση για την αποξήλωση της σιδηροδρομικής γραμμής Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας προκαλεί προβληματισμό και ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Ο Σιδηρόδρομος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του Τ.Ε.Ε. Πελοποννήσου, πολιτιστικό και sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΕκδήλωση διαμαρτυρίας για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ Φυτειών
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΟ Alpha κυριάρχησε για όλο το μήνα Οκτώβριο
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ