2025-11-21 12:18:41

Ντόνια Κανιτσάκη21.11.2025 | 08:00Το σημείο όπου «χωρίζουν» η βασική γραμμή του Μετρό και η γραμμή της ΚαλαμαριάςΚαι τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις, ξεπερνά η διαδικασία πραγματοποίησης δοκιμαστικών δρομολογίων της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά. Μπορεί να έχει περάσει μόνο το πρώτο δεκαήμερο, από τον μήνα που θα παραμείνει κλειστό το Μετρό της Θεσσαλονίκης προκειμένου να γίνουν οι δοκιμές sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ