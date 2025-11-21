Το «The Voice of Greece» συνεχίζει να χαρίζει τριπλή απόλαυση και τριπλή εμπειρία στους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ. Από την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου στις 21.00, αλλάζει επίπεδο και περνάει στην επόμενη συναρπαστική φάση: των Knockouts!Ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Έλενα Παπαρίζου, αφού διεκδίκησαν για τις ομάδες τους περισσότερους από 40 διαγωνιζόμενους, τούς προετοιμάζουν κατάλληλα για την εμφάνισή τους στη σκηνή του μουσικού διαγωνισμού. Ποιοι θα πείσουν τους coaches ότι αξίζουν το «εισιτήριο» για την επόμενη φάση; Ποιοι θα κερδίσουν μια... δεύτερη ευκαιρία χάρη σε άλλους coaches, που χρησιμοποιούν το button του steal και τους «κλέβουν» για τη δική τους ομάδα;Ακόμα, τρεις αγαπημένοι καλλιτέχνες έρχονται στο «The Voice of Greece» ως προσκεκλημένοι των coaches και κάνουν ακόμη πιο... υπέροχα τα βράδια μας! Ο Πάνος Μουζουράκης υποδέχεται τον θρύλο της ελληνικής ροκ μουσικήςΚώστα Τουρνά, ο Χρήστος Μάστορας συναντά επί σκηνής τον αγαπημένο φίλο και συνεργάτη του Στράτο Αντιπαριώτη, κατά κόσμον Stan. Η Έλενα Παπαρίζου προσκαλεί τον τραγουδοποιό και παλιό γνώριμο –και επίσης αγαπημένο- συνεργάτη της Μάνο Πυροβολάκη.Παρουσιάζει ο μοναδικός Γιώργος Καπουτζίδης, ο οποίος δίνει τα δικά του θετικά vibes στους διαγωνιζόμενους, ενώ θα έχει περισσότερη επαφή με τους coaches για να αντλεί υλικό για όσα τους ετοιμάζει!SAVE THE DATE ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22/11:Ο Χρήστος Μάστορας και ο Στράτος Αντιπαριώτης, κατά κόσμον Stan, συνδέονται με μία ουσιαστική φιλία που μετρά 15 χρόνια. Ξεκίνησαν μαζί τη μουσική διαδρομή τους, έχουν όμορφες αναμνήσεις αλλά και συνεργασίες... Το Σάββατο 22 Νοεμβρίου στις 21.00, συναντιούνται στη σκηνή του μουσικού διαγωνισμού και μας καλούν να...«βρεθούμε σε ένα παραμύθι». Ακόμα, ερμηνεύουν αγαπημένα τραγούδια από την προσωπική τους δισκογραφία.«THE VOICE OF GREECE»Κάθε Παρασκευή, Σάββατο & Κυριακή στις 21.00, στον ΣΚΑΪΠηγή: tvnea.com