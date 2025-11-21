Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.

Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.ΠΗΓΗ: The Nielsen Company.table-wrap { width: 100%; overflow-x: auto; margin: 20px 0; } .ratings-table { width: 100%; border-collapse: collapse; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; text-transform: none; } .ratings-table th, .ratings-table td { border: 1px solid #ccc; padding: 10px; text-align: center; } .section-title { background: #000; color: #fff; padding: 12px; font-size: 18px; margin-top: 35px; font-weight: bold; text-align: center; }Πρωινή ενημερωτική ζώνηΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Κοινωνία ώρα megaMEGA24,3% Happy dayAlpha19,2% Καλημέρα ελλάδαANT111,2% ΣήμεραΣΚΑΪ9,1% Ώρα ελλάδοςOpen6,8% Νωρίς νωρίςΕΡΤ12%Πρωινή ψυχαγωγική ζώνηΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Super κατερίναAlpha16,5% Το πρωινόANT111% Πρωίαν Σε είδονΕΡΤ18,3% BuongiornoMEGA8% ΑταίριαστοιΣΚΑΪ6,1% Breakfast @ starStar5,6% 10 παντούOpen4,4%Μεσημεριανή ζώνηΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 ΑποκαλύψειςANT115,3% Αλήθειες με τη ζήναStar10% Live youΣΚΑΪ6,9% Όπου υπάρχει ελλάδαΣΚΑΪ6,1% Ώρα για ψυχαγωγίαOpen1,6% Ποπ μαγειρικήΕΡΤ11,6%Απογευματινή ζώνηΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Οικογενειακές ιστορίεςAlpha22% DealAlpha21,9% The chaseMEGA15,6% Live newsMEGA15,8% Τροχός της τύχηςStar14,6% Cash or trashStar9% Rouk zouk (επανάληψη)ANT19,8% 5x5 celebrityANT19,9% Ελληνική ταινίαΣΚΑΪ7% Διαχωρίζω τη θέση μουΣΚΑΪ6,5% Στούντιο 4ΕΡΤ16,7% Καθαρές κουβέντεςOpen2,5% Το ’χουμεΣΚΑΪ2,2%Prime timeΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 ΕκατομμυριούχοςANT116,7% Άγιος έρωταςAlpha15,9% Να μ’ αγαπάςAlpha15,8% Το σπίτι δίπλα στο ποτάμιAlpha15,8% Η γη της ελιάς (β΄ επεισόδιο)MEGA9% Η γη της ελιάς (α΄ επεισόδιο)MEGA7,4% First datesStar11,8% The floorΣΚΑΪ10,5% Παιχνίδια εκδίκησηςANT17,6% Ελληνική ταινίαΕΡΤ13,3% ΗλέκτραΕΡΤ12,5% Το παιδίΕΡΤ12,9% Καλά θα πάει εκεί αυτόΕΡΤ11,9% Real viewOpen2,9%Late nightΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 ΤαινίαAlpha12,7% Ενώπιος ενωπίωANT18,3% ΤαινίαStar7,9% Μεγάλη εικόναMEGA6,1% Στην αγκαλιά του φάνηΣΚΑΪ4,2% Κοινωνία άνω κάτωOpen3,9%Πηγή: tvnea.com