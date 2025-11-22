Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.

Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.ΠΗΓΗ: The Nielsen Company.table-wrap { width: 100%; overflow-x: auto; margin: 20px 0; } .ratings-table { width: 100%; border-collapse: collapse; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; text-transform: none; } .ratings-table th, .ratings-table td { border: 1px solid #ccc; padding: 10px; text-align: center; } .section-title { background: #000; color: #fff; padding: 12px; font-size: 18px; margin-top: 35px; font-weight: bold; text-align: center; }Πρωινή ενημερωτική ζώνηΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Κοινωνία Ώρα MegaMEGA20% Happy DayAlpha18,2% Καλημέρα ΕλλάδαANT113,1% Ώρα ΕλλάδοςOpen8% ΣήμεραΣΚΑΪ7,8% Νωρίς ΝωρίςΕΡΤ10,8%Πρωινή ψυχαγωγική ζώνηΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Το ΠρωινόANT118,1% Super ΚατερίναAlpha16,2% Πρωιαν Σε ΕίδονΕΡΤ14,2% 10 ΠαντούOpen5,7% BuongiornoMEGA6,3% ΑταίριαστοιΣΚΑΪ7,4% Breakfast @ StarStar7,5%Μεσημεριανή ζώνηΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 ΑποκαλύψειςANT114,2% Αλήθειες με τη ΖήναStar9% Live YouΣΚΑΪ8,3% Όπου Υπάρχει ΕλλάδαΣΚΑΪ5,4% Ώρα για ΨυχαγωγίαOpen3% Ποπ ΜαγειρικήΕΡΤ12,7%Απογευματινή ζώνηΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Live NewsMEGA18,3% DealAlpha17,7% Οικογενειακές ΙστορίεςAlpha16,2% The ChaseMEGA16,1% Τροχός της ΤύχηςStar15,6% Cash or TrashStar10,9% Ρουκ ΖουκANT110,7% 5X5 CelebrityANT18,9% Στούντιο 4ΕΡΤ17,2% Διαχωρίζω τη Θέση μουΣΚΑΪ5,1% Ελληνική ταινίαΣΚΑΪ3,7% Το ΧουμεΣΚΑΪ3,2% Καθαρές ΚουβέντεςOpen3,1%Prime timeΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Το Σόι ΣουAlpha27,1% The VoiceΣΚΑΪ12,x% Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχοςANT111,5% Greece Next Top ModelStar11,3% Ο ΓιατρόςAlpha9,1% Ελληνική ταινίαMEGA8,5% Ξένη ταινίαOpen8,3% Ξένη ταινίαAlpha6,8% Ελληνική ταινίαANT15,5% Ελληνική ταινίαOpen5,1% Στην ΠίεσηΕΡΤ11,3% Ελληνική ταινίαΕΡΤ11,1%Late nightΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Το Φως στο ΤούνελMEGA14,4% Στην Αγκαλιά του ΦάνηΣΚΑΪ8,5% Ξένη ταινίαAlpha6,8% Ο Δικαστής (επανάληψη)ANT14,4%Πηγή: tvnea.com