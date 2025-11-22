2025-11-22 10:55:30
Φωτογραφία για Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1 στη μεσημεριανή ζώνη



Με ξεκάθαρη υπεροχή κινήθηκε η μεσημεριανή ζώνη της τηλεόρασης, καθώς η εκπομπή «Αποκαλύψεις» στον ΑΝΤ1 κατέκτησε την πρώτη θέση στον πίνακα τηλεθέασης, σημειώνοντας 14,2% και αφήνοντας πίσω της τον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο Star, συγκεντρώνοντας 9%, ενώ ακολούθησε το «Live News» στον ΣΚΑΪ με 8,3%.

Πιο χαμηλά κινήθηκαν οι υπόλοιπες ενημερωτικές και ψυχαγωγικές εκπομπές της ζώνης. Η εκπομπή «Η Ελλάδα» του ΣΚΑΪ κατέγραψε 5,4%, ενώ το «Ώρα για Ψυχαγωγία» στο Open περιορίστηκε στο 3%. Στην τελευταία θέση των μετρήσεων βρέθηκε η εκπομπή «Ποπ Μαγειρική» της ΕΡΤ1 με 2,7%.

Η εικόνα της ημέρας δείχνει ξεκάθαρη υπεροχή του ΑΝΤ1 στη συγκεκριμένη ζώνη, με τα υπόλοιπα προγράμματα να κινούνται σε πιο χαμηλά επίπεδα και τον ανταγωνισμό να παραμένει έντονος.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (21/11/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (21/11/2025)
Δήμητρα Ματσούκα: «Ισχύει ότι μια εκπομπή με ηχογράφησε χωρίς τη θέλησή μου, θα κάνω μήνυση»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Δήμητρα Ματσούκα: «Ισχύει ότι μια εκπομπή με ηχογράφησε χωρίς τη θέλησή μου, θα κάνω μήνυση»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Το Σόι Σου» κυριαρχεί στην prime time – Ισχυρή η late night ζώνη
«Το Σόι Σου» κυριαρχεί στην prime time – Ισχυρή η late night ζώνη
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (21/11/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (21/11/2025)
Απόλυτη κυριαρχία του “Live News” στην απογευματινή ζώνη – Μάχη μέχρι τέλους για τα τηλεπαιχνίδια
Απόλυτη κυριαρχία του “Live News” στην απογευματινή ζώνη – Μάχη μέχρι τέλους για τα τηλεπαιχνίδια
Πρωινή ενημερωτική ζώνη : Στην κορυφή το Κοινωνία Ώρα MEGA - Ανέβασε στροφές το Καλημέρα Ελλάδα
Πρωινή ενημερωτική ζώνη : Στην κορυφή το Κοινωνία Ώρα MEGA - Ανέβασε στροφές το Καλημέρα Ελλάδα
Ανατροπή στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη : Πέρασε μπροστά το Πρωινό στον ΑΝΤ1
Ανατροπή στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη : Πέρασε μπροστά το Πρωινό στον ΑΝΤ1
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Απόλυτη κυριαρχία του “Live News” στην απογευματινή ζώνη – Μάχη μέχρι τέλους για τα τηλεπαιχνίδια
Απόλυτη κυριαρχία του “Live News” στην απογευματινή ζώνη – Μάχη μέχρι τέλους για τα τηλεπαιχνίδια
Σκανδιναβικά χριστούγεννα. Για όσους προτιμούν την λιτή, φυσική διακόσμηση
Σκανδιναβικά χριστούγεννα. Για όσους προτιμούν την λιτή, φυσική διακόσμηση
Πρωινή ενημερωτική ζώνη : Στην κορυφή το Κοινωνία Ώρα MEGA - Ανέβασε στροφές το Καλημέρα Ελλάδα
Πρωινή ενημερωτική ζώνη : Στην κορυφή το Κοινωνία Ώρα MEGA - Ανέβασε στροφές το Καλημέρα Ελλάδα
Ανατροπή στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη : Πέρασε μπροστά το Πρωινό στον ΑΝΤ1
Ανατροπή στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη : Πέρασε μπροστά το Πρωινό στον ΑΝΤ1
Βρύα επέζησαν για εννέα μήνες στο διάστημα
Βρύα επέζησαν για εννέα μήνες στο διάστημα