Με ξεκάθαρη υπεροχή κινήθηκε η μεσημεριανή ζώνη της τηλεόρασης, καθώς η εκπομπή «Αποκαλύψεις» στον ΑΝΤ1 κατέκτησε την πρώτη θέση στον πίνακα τηλεθέασης, σημειώνοντας 14,2% και αφήνοντας πίσω της τον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο Star, συγκεντρώνοντας 9%, ενώ ακολούθησε το «Live News» στον ΣΚΑΪ με 8,3%.

Πιο χαμηλά κινήθηκαν οι υπόλοιπες ενημερωτικές και ψυχαγωγικές εκπομπές της ζώνης. Η εκπομπή «Η Ελλάδα» του ΣΚΑΪ κατέγραψε 5,4%, ενώ το «Ώρα για Ψυχαγωγία» στο Open περιορίστηκε στο 3%. Στην τελευταία θέση των μετρήσεων βρέθηκε η εκπομπή «Ποπ Μαγειρική» της ΕΡΤ1 με 2,7%.

Η εικόνα της ημέρας δείχνει ξεκάθαρη υπεροχή του ΑΝΤ1 στη συγκεκριμένη ζώνη, με τα υπόλοιπα προγράμματα να κινούνται σε πιο χαμηλά επίπεδα και τον ανταγωνισμό να παραμένει έντονος.

Πηγή: tvnea.com