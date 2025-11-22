





Στην prime time ζώνη, πρώτο πρόγραμμα ήταν η σειρά «Το Σόι Σου» στον Alpha με 27,1%, ακολουθούμενο από το «The Voice» στον ΣΚΑΪ με 12,x%, το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 11,5% και το «Greece Next Top Model» στο Star με 11,3%. Στη συνέχεια, η σειρά «Ο Γιατρός» σημείωσε 9,1%, η ελληνική ταινία του Mega 8,5%, η ξένη ταινία του Open 8,3%, η ξένη ταινία του Alpha 6,8%, η ελληνική ταινία του ANT1 5,5%, η ελληνική ταινία του Open 5,1%, το τηλεπαιχνίδι «Στην Πίεση» 1,3% και η ελληνική ταινία της ΕΡΤ1 1,1%.







Στη late night ζώνη, πρώτο πρόγραμμα ήταν η εκπομπή «Το Φως στο Τούνελ» με 14,4%, ενώ η εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη» και η ελληνική ταινία του Mega συγκέντρωσαν από 8,5% η καθεμία. Ακολούθησε η ξένη ταινία του Alpha με 6,8% και η επανάληψη της εκπομπής «Ο Δικαστής» στον ANT1 με 4,4%.

