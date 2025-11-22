2025-11-22 12:14:40
Φωτογραφία για «Το Σόι Σου» κυριαρχεί στην prime time – Ισχυρή η late night ζώνη



Στην prime time ζώνη, πρώτο πρόγραμμα ήταν η σειρά «Το Σόι Σου» στον Alpha με 27,1%, ακολουθούμενο από το «The Voice» στον ΣΚΑΪ με 12,x%, το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 11,5% και το «Greece Next Top Model» στο Star με 11,3%. Στη συνέχεια, η σειρά «Ο Γιατρός» σημείωσε 9,1%, η ελληνική ταινία του Mega 8,5%, η ξένη ταινία του Open 8,3%, η ξένη ταινία του Alpha 6,8%, η ελληνική ταινία του ANT1 5,5%, η ελληνική ταινία του Open 5,1%, το τηλεπαιχνίδι «Στην Πίεση» 1,3% και η ελληνική ταινία της ΕΡΤ1 1,1%.



Στη late night ζώνη, πρώτο πρόγραμμα ήταν η εκπομπή «Το Φως στο Τούνελ» με 14,4%, ενώ η εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη» και η ελληνική ταινία του Mega συγκέντρωσαν από 8,5% η καθεμία. Ακολούθησε η ξένη ταινία του Alpha με 6,8% και η επανάληψη της εκπομπής «Ο Δικαστής» στον ANT1 με 4,4%.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (21/11/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (21/11/2025)
Σίσσυ Χρηστίδου σε Απόστολο Γκλέτσο: Πες λίγο εδώ δημοσίως ότι με αγαπάς πάλι…
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σίσσυ Χρηστίδου σε Απόστολο Γκλέτσο: Πες λίγο εδώ δημοσίως ότι με αγαπάς πάλι…
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (21/11/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (21/11/2025)
Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1 στη μεσημεριανή ζώνη
Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1 στη μεσημεριανή ζώνη
Απόλυτη κυριαρχία του “Live News” στην απογευματινή ζώνη – Μάχη μέχρι τέλους για τα τηλεπαιχνίδια
Απόλυτη κυριαρχία του “Live News” στην απογευματινή ζώνη – Μάχη μέχρι τέλους για τα τηλεπαιχνίδια
Πρωινή ενημερωτική ζώνη : Στην κορυφή το Κοινωνία Ώρα MEGA - Ανέβασε στροφές το Καλημέρα Ελλάδα
Πρωινή ενημερωτική ζώνη : Στην κορυφή το Κοινωνία Ώρα MEGA - Ανέβασε στροφές το Καλημέρα Ελλάδα
Ανατροπή στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη : Πέρασε μπροστά το Πρωινό στον ΑΝΤ1
Ανατροπή στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη : Πέρασε μπροστά το Πρωινό στον ΑΝΤ1
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Δήμητρα Ματσούκα: «Ισχύει ότι μια εκπομπή με ηχογράφησε χωρίς τη θέλησή μου, θα κάνω μήνυση»
Δήμητρα Ματσούκα: «Ισχύει ότι μια εκπομπή με ηχογράφησε χωρίς τη θέλησή μου, θα κάνω μήνυση»
Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1 στη μεσημεριανή ζώνη
Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1 στη μεσημεριανή ζώνη
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (21/11/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (21/11/2025)
Απόλυτη κυριαρχία του “Live News” στην απογευματινή ζώνη – Μάχη μέχρι τέλους για τα τηλεπαιχνίδια
Απόλυτη κυριαρχία του “Live News” στην απογευματινή ζώνη – Μάχη μέχρι τέλους για τα τηλεπαιχνίδια
Σκανδιναβικά χριστούγεννα. Για όσους προτιμούν την λιτή, φυσική διακόσμηση
Σκανδιναβικά χριστούγεννα. Για όσους προτιμούν την λιτή, φυσική διακόσμηση