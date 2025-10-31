2025-10-31 11:03:03
Στην κορυφή της τηλεθέασης για τη βραδινή ζώνη της Πέμπτης βρέθηκε η δραματική σειρά «Να με αγαπάς», κατακτώντας την πρώτη θέση με 17,4% στο γενικό σύνολο.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Hotel Elvira» του Mega με 15%, ενώ τρίτο ήρθε το ρομαντικό δράμα του Alpha «Ο Άγιος Έρωτας», που συγκέντρωσε 14,8%. Πολύ κοντά βρέθηκε και «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» με 14%, διατηρώντας σταθερή την απήχησή του στο κοινό.



Το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» σημείωσε 12%, ενώ η δημοφιλής σειρά του Mega «Η Γη της Ελιάς» συγκέντρωσε 11,8%. Το «First Dates» στο Star κράτησε το ενδιαφέρον του κοινού με 10,4%.

Πιο χαμηλά κινήθηκε το μουσικό τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1 «Don’t Forget the Lyrics», το οποίο, στη νέα του ώρα μετάδοσης, κατέγραψε 9,4%, ενώ το «The Floor» του ΣΚΑΪ περιορίστηκε στο 8,6%. Στην ΕΡΤ1, η σειρά «Ηλέκτρα» σημείωσε 1,7%, η ελληνική ταινία 2,6%, ενώ το «Στην Πίεση» κινήθηκε στο 1,3%. Τέλος, «Το Παιδί» κατέγραψε 3,3%.

 Late Night: Πρωτιά για το Star

Στην late night ζώνη, την πρώτη θέση κατέκτησε η ξένη ταινία του Star με 13%, αφήνοντας πίσω την εκπομπή «Αυτοψία» που σημείωσε 8,9%. Πολύ κοντά βρέθηκε και το Mega Stories σημειώνοντας  8,4%, ενώ η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του “Ενώπιος Ενωπίω” περιορίστηκε στο 5%. Ποιος άλλωστε ήθελε να ακούσει τον Αχιλλέα Μπεο; Τέλος η εκπομπή Στην αγκαλιά του Φάνη σημείωσε μόλις 3,1%.



Πηγή: tvnea.com
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (30/10/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (30/10/2025)
Οι απογευματινές εκπομπές στο δυναμικό κοινό: Ποιοι κράτησαν το κοινό μπροστά στην οθόνη
Οι απογευματινές εκπομπές στο δυναμικό κοινό: Ποιοι κράτησαν το κοινό μπροστά στην οθόνη
Οι μεσημεριανές εκπομπές στη μάχη της τηλεθέασης: Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» με δυνατά ποσοστά
Ο «Άγιος Έρωτας» στην κορυφή του prime time, ο Κουσουλός κυρίαρχος στη late night ζώνη
Η “Super Κατερίνα” σαρώνει τα πρωινά — Πρωτιά με 21,4% στο δυναμικό κοινό
Τηλεθέαση μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης: Πρωτιά για τον «Τροχό της Τύχης» – Υψηλά ποσοστά για το Mega
Ο «Εκατομμυριούχος» στην κορυφή της prime time τηλεθέασης
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (30/10/2025)
Γιώργος Καράβας: Ήξερα ότι σε περίπτωση που δεν πήγαινα καλά στο «Exathlon» θα ...
Το J2US επιστρέφει στο OPEN με νέα κριτική επιτροπή... - Eνδεχόμενο to J2US All Star;
Η Alter Ego Media επενδύει στη Stages Network και εισέρχεται δυναμικά στον χώρο του θεάματος και του πολιτισμού
Παρασκευή, 31/10/2025: Εργασίες ημέρας
