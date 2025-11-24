





Την πρώτη θέση στις μετρήσεις ακροαματικότητας διατηρεί ο Όμιλος ΣΚΑΪ, με το 35,5% των ακροατών να συντονίζεται καθημερινά στους ραδιοφωνικούς σταθμούς του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα που διενεργείται από την MRB HELLAS S.A. και την Global link S.A. για λογαριασμό της ΑΕΜΑΡ, για το δίμηνο από τις 15/09/2025 έως και 09/11/2025, ο μέσος ημερήσιος αριθμός διαφορετικών ακροατών που άκουσαν τουλάχιστον έναν από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που ανήκουν στον Όμιλο ΣΚΑΪ για τουλάχιστον 5 λεπτά, είναι περίπου 790.000 άτομα με μερίδιο 35,5% επί των ακροατών.

Πηγή: tvnea.com