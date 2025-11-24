Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.

Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.ΠΗΓΗ: The Nielsen Company.table-wrap { width: 100%; overflow-x: auto; margin: 20px 0; } .ratings-table { width: 100%; border-collapse: collapse; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; text-transform: none; } .ratings-table th, .ratings-table td { border: 1px solid #ccc; padding: 10px; text-align: center; } .section-title { background: #000; color: #fff; padding: 12px; font-size: 18px; margin-top: 35px; font-weight: bold; text-align: center; }Πρωινή ενημερωτική ζώνηΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Mega ΣαββατοκύριακοMEGA13,1% ΚαλημέραΣΚΑΪ11,4% Τώρα ΜαζίOpen7,3% Formula 1 Λας ΒέγκαςANT16,5%Πρωινή ψυχαγωγική ζώνηΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Σαββατοκύριακο με τον ΜάνεσηAlpha17,6% Χαμογέλα και Πάλι!MEGA10% ΔεκατιανοίΣΚΑΪ9,7% Πρωινό ΣαββατοκύριακοANT17,8% Ραντεβού το ΣΚOpen4,7% Καλημέρα Είπαμε;ΕΡΤ12,6%Μεσημεριανή & απογευματινή ζώνηΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Τροχός της ΤύχηςStar14,5% Ελληνική ταινίαANT114,3% Ελληνική ταινίαStar14,2% Καλύτερα δε γίνεταιAlpha12,5% The ChaseMEGA11% To Σόι σου (επαν.)MEGA10,4% Kitchen LabAlpha9,8% Κωνσταντίνου και Ελένης (επαν.)ANT18,1% Εξελίξεις τώραMEGA8% Είσαι το ταίρι μου (επαν.)MEGA7,7% ΕικόνεςOPEN5,6% Wekend LiveΣΚΑΪ5,6% Happy TravelerΣΚΑΪ5,1% ΠλυντήριοΣΚΑΪ4,6% Η Ελλάδα ΨηφίζειΣΚΑΪ3,5% Chef στην Κουζίνα σαςOPEN2,5% Ό,τι ΑρχίζειΕΡΤ12,3% Generation SKΕΡΤ11,9% Εδώ TVOPEN1,1%Prime timeΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 The Voice of GreeceΣΚΑΪ17,1% Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχοςANT116,1% IQ 160STAR13,5% ΦαντάσματαSTAR13,3% Μία νύχτα μόνοMEGA12,4% Τρομεροί γονείςAlpha10,2% Η Γη της ΕλιάςMEGA9,2% ΔικαστήςANT16,8% Ξένη ταινίαAlpha6,7%Late nightΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Μόνο ΜπάλαΣΚΑΪ10% Super Μπάλα LiveΣΚΑΪ4,6% Grande LeagueOPEN2,3% Αθλητική ΚυριακήΕΡΤ12,3%Πηγή: tvnea.com