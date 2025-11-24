2025-11-24 16:28:35
Το CSI: Crime Scene Investigation είναι η σειρά με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση, εξ όσων έχουν προβληθεί στον 21ο αιώνα στις ΗΠΑ. Tο CSI: Vegas είναι η αναβίωση του, επιστρατεύοντας ένα μεγάλο μέρος του καστ που έκανε την αρχική σειρά επιτυχημένη.

Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει... με φόντο το Λας Βέγκας!

YΠΟΘΕΣΗ:H νέα ομάδα ερευνητών του CSI αναλαμβάνει μια υπόθεση που δεν μοιάζει με τις προηγούμενες. Τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως υποδηλώνουν δεκαετίες διαφθοράς στο τμήμα του Λας Βέγκας, θέτοντας υπό αμφισβήτηση κάθε υπόθεση που χειρίστηκαν τα τελευταία είκοσι χρόνια. Το τμήμα αντιμετωπίζει υπαρξιακή απειλή που μπορεί να καταστρέψει ολόκληρο το εγκληματολογικό εργαστήριο και να απελευθερώσει χιλιάδες καταδικασμένους δολοφόνους στους φωτισμένους δρόμους του Λας Βέγκας. Γι’ αυτό, μια επίλεκτη, ερευνητική ομάδα ενώνει τις δυνάμεις της και χρησιμοποιεί τις πιο πρόσφατες τεχνικές εγκληματολογικής έρευνας για να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα: να ακολουθεί τα στοιχεία, προκειμένου να διαφυλάξει και να υπηρετήσει τη δικαιοσύνη στην Πόλη της Αμαρτίας.

ΔΕΥΤΕΡΑ 01/12 στις 23:00 CSI: LAS VEGAS σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή . Κάνει Πρεμιέρα στο Μακεδονία Tv.

Επεισόδιο 01 ~Legacy~

Μια επίθεση εναντίον του Jim Brass αναγκάζει τον Gil Grissom και τη Sara Sidle να βγουν από τη συνταξιοδότηση, μόνο και μόνο για να αποκαλύψουν μια συνωμοσία που θέτει σε κίνδυνο το εγκληματολογικό εργαστήριο του Λας Βέγκας.



