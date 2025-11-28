Σαρωτική ήταν η επικράτηση του τηλεπαιχνιδιού «Deal» στον Alpha, το οποίο κατέκτησε την πρώτη θέση της απογευματινής ζώνης με εντυπωσιακό 21%, αφήνοντας ξεκάθαρα πίσω του τον ανταγωνισμό. Σταθερά υψηλές επιδόσεις κατέγραψαν και οι «Οικογενειακές Ιστορίες», επίσης στον Alpha, σημειώνοντας 19,2%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική τους στο καθημερινό κοινό.

Στο Mega, το «Live News» κινήθηκε σε πολύ δυνατά επίπεδα με 14,2%, ενώ ο «Τροχός της Τύχης» στο Star ακολούθησε με 13,2%, διατηρώντας τη θέση του ως ένα από τα πιο σταθερά απογευματινά προγράμματα. Το «Ρουκ Ζουκ» στον ANT1 συνέχισε την πορεία του με 12,1%, ενώ το τηλεπαιχνίδι «The Chase» στο Mega κατέγραψε 11,3%, παραμένοντας σε υψηλά ποσοστά.

Λίγο χαμηλότερα κινήθηκε το «Cash or Trash» με 9,9%, ενώ το «5x5 Celebrity» στον ANT1 συγκέντρωσε 7,7%. Στον ΣΚΑΪ, το «Διαχωρίζω τη Θέση μου» έκλεισε με 7,6%, ενώ η ελληνική ταινία που προβλήθηκε στο πρόγραμμα του σταθμού σημείωσε 6,4%.

Στην ΕΡΤ1, η εκπομπή «Στούντιο 4» έφτασε στο 6,1%, ενώ η σειρά «Ηλέκτρα» περιορίστηκε στο 2,4%. Την ίδια χαμηλή επίδοση, 2,4%, μοιράστηκαν και οι εκπομπές «Το ’Χουμε» του ΣΚΑΪ και «Καθαρές Κουβέντες» στο Open.

Η απογευματινή ζώνη έδειξε ξεκάθαρα την υπεροχή των τηλεπαιχνιδιών, με το «Deal» να κυριαρχεί απόλυτα και τα υπόλοιπα προγράμματα να κινούνται σε διαφορετικές «ταχύτητες», σχηματίζοντας ένα έντονα ανταγωνιστικό τοπίο.

