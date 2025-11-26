2025-11-26 10:09:46

Ποια δημόσια νοσοκομεία μετέχουν στην κλινική μελέτη.



Σκοπός της μελέτης είναι να μάθει εάν ένα νέο πειραματικό φάρμακο μπορεί να βοηθήσει τα άτομα με κοιλιοκάκη. Δυνατότητα συμμετοχής έχουν τα άτομα ηλικίας από 18 έως 75 ετών, που έχουν διαγνωστεί με κοιλιοκάκη, επιβεβαιωμένη στο παρελθόν με βιοψία λεπτού εντέρου, ακολουθούν διατροφή χωρίς γλουτένη για τουλάχιστον 12 μήνες και συνεχίζουν να έχουν γαστρεντερικά συμπτώματα μέτριας έως βαριάς μορφής που αποδίδονται στην κοιλιοκάκη.



Στην Ελλάδα η μελέτη αυτή θα διενεργηθεί στον Νοσοκομείο Ευαγγελισμός – Γαστρεντερολογικό Τμήμα και στο Νοσοκομείο Σωτηρία – 3η Κλινική Εσωτερικής Παθολογίας, Γαστρεντερολογικό Τμήμα.



Πηγή : iatronet

pharmateam

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ