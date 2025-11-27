Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.

Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.ΠΗΓΗ: The Nielsen Company.table-wrap { width: 100%; overflow-x: auto; margin: 20px 0; } .ratings-table { width: 100%; border-collapse: collapse; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; text-transform: none; } .ratings-table th, .ratings-table td { border: 1px solid #ccc; padding: 10px; text-align: center; } .section-title { background: #000; color: #fff; padding: 12px; font-size: 18px; margin-top: 35px; font-weight: bold; text-align: center; }Πρωινή ενημερωτική ζώνηΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 ΣήμεραΣΚΑΪ19,9% Happy DayAlpha16,7% Κοινωνία ΏραMega16,6% Ώρα ΕλλάδοςOpen7,3% Καλημέρα ΕλλάδαANT17,1% Νωρίς ΝωρίςΕΡΤ13,1%Πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπέςΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Super ΚατερίναAlpha17,3% Το ΠρωινόANT112% ΑταίριαστοιΣΚΑΪ10,9% BuongiornoMega7,1% Breakfast @ StarStar4,7% 10 ΠαντούOpen2,9% Πρωίαν σε είδονΕΡΤ12,7%Μεσημεριανές εκπομπέςΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 ΑποκαλύψειςANT111,4% Live YouΣΚΑΪ8,1% Αλήθειες με τη ΖήναStar6,9% Όπου Υπάρχει ΕλλάδαΣΚΑΪ4,5% Ώρα για ΨυχαγωγίαOpen3,5% Ποπ ΜαγειρικήΕΡΤ12,8%Απογευματινή ζώνηΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Live NewsMega15,2% DealAlpha14,7% The ChaseMega13,8% Τροχός της ΤύχηςStar12,9% Οικογενειακές ΙστορίεςAlpha10,3% Ελληνική ΤαινίαΣΚΑΪ9,8% Ρουκ ΖουκANT19,4% 5x5 CelebrityANT19% Cash or TrashStar9,2% Στούντιο 4ΕΡΤ17,2% Το ΈχουμεΣΚΑΪ3,5% Καθαρές ΚουβέντεςOpen2,8% ΗλέκτραΕΡΤ11,8%Prime TimeΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Ολυμπιακός – Ρεάλ ΜαδρίτηςMEGA27,7% VINYLIOANT116,5% Άγιος ΈρωταςALPHA15,5% Να μ’ ΑγαπάςALPHA14,8% Τότε και ΤώραΣΚΑΪ11,6% Σπίτι Δίπλα στο ΠοτάμιALPHA10,7% Grand HotelANT110% ΦάρμαSTAR7,8% Παιχνίδια ΕκδίκησηςANT17,6% Το ΠαιδίΕΡΤ12,1% Real ViewOpen2,1% Καλά θα πάει κι αυτόΕΡΤ11,4%Late NightΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Νύχτα ΑποκαλύψεωνANT116,8% Post GameMega14,5% Κοινωνία Άνω ΚάτωOPEN3%Πηγή: tvnea.com